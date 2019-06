Politikwissen gegen Sex

Worin Katja wirklich stark scheint, ist Sex. Also kombiniert die YouTuberin mit mehr als 1.4 Millionen Abonennten auf der Video-Plattform: "Du kannst mir dann gerne mal etwas von der Politik beibringen und ich bring dir ein bisschen was im Bett bei. Ist doch geil!"

Dann zieht Katja, die sich für ihr Thema im Video extra (!) eine Brille angezogen hat, weil sie nach eigenen Angaben damit schlauer wirkt, aus einer schwarzen Box verschiedene Politiker. Von Christian Lindner über Angela Merkel und bis hin zu CDU-Jüngling Philipp Amthor sind alle dabei.

Cem Özdemir soll sich mal bei ihr melden

Den ersten Kandidaten, den sie aus der Schachtel zieht, ist der Stuttgarter Grünen-Politiker Cem Özdemir. Zu ihm hat sie eine ganz klare Meinung: "Ich weiß nicht wie alt der ist, aber ich hab schon länger keinen Alten mehr gehabt." Nach einer kurzen Denkpause entscheidet sich die Blondine dann: "Ja, ich würde! Aber auch nur, weil ich auf Südländer stehe. Cem, meld dich bei mir!"

AfD-Politiker würde sie nicht ranlassen

Danach zaubert sie ein Bild von Alexander Gauland aus der Box. Den würde sie aber auf gar keinen Fall ranlassen, wegen AfD und so. Katja gibt ihm klar einen Korb: "Bitch, I don't want your cock!"

Danach ist auch der 26-jährige CDU-Politiker Philipp Amthor an der Reihe. "Der hat doch ein YouTube-Video gemacht gegen Rezo, oder?", bemerkt Katja beim Anblick des Fotos. Dann bezieht die Sex-YouTuberin Stellung: "Erstens Bitch: Nobody fucks with Rezo (außer ich vielleicht, Spaß)"!

Zum Thema Sex mit Amthor fügt sie dann im Video noch hinzu: "Ja, ich glaube einfach, er ist Jungfrau und hatte noch nie 'ne Pussy. Und so auf, hier ich zeig dir mal wie eine geile Pussy schmeckt, würde ich ihn ranlassen, aber vom Prinzip her würd ich ihn niemals ranlassen."

Philipp Amthor ist wahrscheinlich ein "Bitch-Anti-Magnet"

Eine Sexeinladung bekommt der 26-jährige CDU-Politiker trotz "Bitch-Anti-Magnet"-Einschätzung von Katja: "Also, Philipp Digga, komm' vorbei, aus Mitleid darfst du gerne mal rüber. Meine Titten sind bereit, meine Pussy ist bereit, alles clean für dich."

Wie die CDU wohl auf dieses YouTube-Video reagieren wird? Nach dem "Zerstörungsvideo" von Rezo schien die Partei ein wenig überfordert mit der öffentlichen Meinungsäußerung des YouTubers. Katjas Video ist immerhin nicht politisch, es hat nur einen rein sexuellen Hintergund. Vielleicht kann die CDU mit so etwas besser umgehen.

Wer bei Katja noch alles "gönnbar" ist, erfahrt ihr im Video: