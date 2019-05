Universum

Wer einmal etwas Besonderes erleben möchte, schaut am Freitagabend am Charlottenplatz vorbei. Im Universum findet die Silent Disco statt. Jeder bekommt einen Kopfhörer und kann aus drei verschiedenen Kanälen wählen. Jeder bekommt also die Musikrichtung, die er abfeiert. Wie komisch das dann aussieht, wenn wirklich jeder auf eine andere Musik tanzt - findet es heraus!

Einlass ist ab 22 Uhr. Der Eintritt inklusive Kopfhörer kostet 10 Euro.

Freund & Kupferstecher

Stuttgart ist am Freitag in Techno-Hand. Im Freund & Kupferstecher ist Star-DJ Niklas Ibach zu Gast und bringt noch ein paar seiner DJ-Homies mit. Das Spektakel sollte man sich als Fan der Szene nicht entgehen lassen. Los geht's ab 23 Uhr.

Kowalski

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Auch das Kowalski fährt dieses Wochenende ordentlich auf. Das Star-Duo Moonbotica ist am Start gemeinsam mit Saschko werden sie die Turntables zum Glühen bringen. Die Party startet um 23:45 Uhr.

Samstag

HI LIFE CLUB

Das HI LIFE ist derzeit der In-Schuppen in Stuttgart. Am Samstag heißt es dort BOOM BOOM. Von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens bekommt ihr das Beste aus Hip-Hop und R&B auf die Ohren.

Corso Bar

Die Corso Bar wird es aller Voraussicht nach nicht mehr allzu lange in der jetzigen Art geben. Also nutzt noch einmal die Gelegenheit und schaut am Samstagabend vorbei. Auf der "Levels Party" dröhnt Dancehall aus den Boxen. Los geht's ab 23.30 Uhr.

Pure

In der Lautenschlagerstraße steigt am Samstag wieder die "Vibes Party". DJ VietDee und DJ Harena werden das Pure ab 21 Uhr hoffentlich zum Kochen bringen.

Egal, wo es euch hinverschlägt: Lasst es ordentlich krachen!

