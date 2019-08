Wie sie zu Legenden wurden: DAZN zeigt "Making Of" von Ronaldo, Neymar und Jose Mourinho

In der neunteiligen Doku mit dem Titel "The Making Of" geben Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. und José Mourinho persönliche Einblicke in ihre Karriere und auch Wegbegleiter und Journalisten kommen zu Wort. Auf einer Leinwand schauen die Fußballer die wichtigen Spiele ihrer Karriere noch einmal an und lassen Fans so an ihrer Vergangenheit teilhaben.