: Von wegen Coachella - Influencerin faket Festival-Wochenende

Am Bahnhof in Böblingen Böblingen: 37-Jähriger verletzt Polizisten und verwüstet Zelle

Erst beschmeißt ein 37-Jähriger am Bahnhof in Böblingen Autos und Scheiben mit Steinen, dann verletzt er einen Polizisten durch einen Kopfstoß. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam, doch in der Zelle legt er erst richtig los.