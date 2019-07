Der neue Tim-Wlater-Style ist dem VfB sofort anzumerken. Die Schwaben sind haushoch überlegen, haben 75% Ballbesitz, allein die Chancenverwertung lässt noch zu wünschen übrig. Holprige Starts ist man in der Landeshauptstadt aber auch gewöhnt. Mehr als ein Tor soll nicht gelingen.

Das scheint trotzdem für einen Dreier zu reichen, bis es in der Nachspielzeit eine letzte Ecke für Hannover gibt. Ex-VfB-Goalie Zieler kommt mit nach vorne und trifft per Kopf vor der Cannstatter Kurve. Der Jubel fällt zumindest verhalten aus.

Samstag, 13:00 Uhr: Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:2

Zum Saisonstart treffen in Dresden gleich zwei große Fanlager aufeinander. Eine kleine Pyro-Show ist vorprogrammiert. Nürnberg lässt sich von der Kulisse in Sachsen verunsichern, weshalb sich Torwart Mathenia selbst ein Ei ins Netz legt. Als die Kurve gelöscht ist und die Dresdner Fans ihr Pulver verschossen haben, bekommt Nürnberg das Spiel aber in den Griff und fährt trotzdem mit einem Sieg im Gepäck nach Hause.

Samstag, 15:30 Uhr: Osnabrück - Heidenheim 0:2

Aufsteiger gegen Fast-Aufsteiger. Osnabrück hält zwar lange mit, doch das Heidenheimer Urgespann aus Trainer Frank Schmidt und Spielerlegende Marc Schnatterer hat alles unter Kontrolle. Ein direkter Freistoß und ein Elfmeter von Schnatterer entscheiden die Partie und Heidenheim denkt darüber nach, in dieser Saison nach Toren einen alten Kinderklassiker in neuer Form als Musik einzuspielen. Ab dem 2. Spieltag schallt dann „Schni, schna, Schnatti“ durch die Heimspielstätte.

Samstag, 15:30 Uhr: Kiel - Sandhausen 3:0

Da eventuell noch Neuzugänge kommen, kann sich der Provinzklub aus Sandhausen keinen Flug in den hohen Norden leisten. Blöd nur, dass der Bus stundenlang in einer Vollsperrung steht. So kommen die Sandhäuser (nicht zu verwechseln mit Sandburgen) erst knapp zwei Stunden vor Spielbeginn mit ordentlich Schlafmangel an. Die cleveren Kieler Störche haben keine Probleme und gewinnen deutlich mit 3:0

Sonntag, 13:30 Uhr: HSV - Darmstadt 1:0

"Neuer Trainer, neues Glück", denkt man sich in Hamburg und auch Helm-Peter hofft auf einen guten Saisonstart in der Hansestadt. Das Spiel wird allerdings wenig ansehnlich. Offensivfußball ist in Hamburg immer noch nicht eingekehrt und auch Darmstadt wirkt bei 33 Grad noch ziemlich platt von der Vorbereitung.

Genauso wie der Schiedsrichter. Aaron Hunt macht seinem Namen nämlich alle Ehre und trifft mit den falschen Gliedmaßen. Weder Schiri noch der neu eingeführte VAR erkennen das. Die neue Spielzeit hat direkt ihren ersten Skandal. Shitstorm incoming.

Sonntag, 15:30 Uhr: SV Wehen-Wiesbaden - Karlsruher SC 0:4

Die beiden Aufsteiger liegen nur gut 1,5 Stunden Fahrtzeit auseinander. Das nutzen vor allem die Karlsruher und machen aus dem ersten Auswärtsspiel der Saison direkt ein Heimspiel. Die mickrigen 1700 Dauerkartenbesitzer des SVW können da nicht mithalten.

Das wirkt sich auch auf den Platz aus. Beim lockeren 4:0-Erfolg treffen auch die beiden Ex-VfB-Talente Marvin Wanitzek und der eingewechselte Alex Groiß. Auf einmal findet sich der KSC an der Tabellenspitze wieder.

Sonntag, 15:30 Uhr: Jahn Regensburg - VfL Bochum 4:4

Ein Spiel, von dem man überhaupt nicht weiß, was man erwarten soll. So geht es wohl auch den Mannschaften, also ballern sie einfach mal munter drauf los. Bei lauem Sommerwetter in Bayern klappt auf einmal alles. Am Ende steht ein klassisches 4:4 auf der Anzeigetafel, was wohl ausschließlich die Wettanbieter freut.

Sonntag, 15:30 Uhr: Greuther Fürth - Aue 1:0

Das Duell verspricht Abstiegskampf schon am ersten Spieltag. Die Malocher aus Aue kennen sich allerdings viel besser mit schlechtem Wetter aus als mit heiterem Sonnenschein und Sommertemperaturen. Nach einem frühen 1:0 für Fürth treffen die Mannen aus dem Erzgebirge gleich dreimal den Pfosten und vier mal die Latte.

Kurz vor Schluss steht der Schiedsrichter nach einem Stellungsfehler auch noch unglücklich auf der Torlinie und verhindert den Ausgleich. Das Fürther Wappen bekommt direkt nach Spielende in einer Schnellabstimmung ein viertes Blatt ans Kleeblatt.

Montag, 20:30 Uhr: Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 3:0

Erstes Montagsspiel der Saison 2019/20. Die Anfahrt auf die Bielefelder Alm kam für die Hamburger aber doch etwas zu früh. Immerhin war die Mannschaft nach dem Schiedsrichterskandal des HSV-Spiels so angefressen, dass sie sich dazu beschloss, bis Sonntagmorgens um 6 Uhr auf der Reeperbahn frustsaufen zu gehen. Das Abschlusstraining viel dementsprechend aus.

Das kann Bielefeld nutzen. Kapitän Fabian Klos, immerhin ehemaliger doppelter Torschützenkönig in der dritten Liga, zeigt, dass er es immer noch kann und ballert sich mit drei Toren an die Spitze der Torjägerliste.

