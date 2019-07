Zurück blieben frustrierte Fans und Kopfschütteln darüber, dass der Verein sich mal wieder in der Öffentlichkeit blamierte. Wolfgang Dietrich hat nun Konsequenzen gezogen und via Facebook seinen Rücktritt verkündet. "den Ausgang einer Mitgliederversammlung wie am gestrigen Abend erlebt, hätte ich niemals für möglich gehalten. Was wir als Verein unseren anwesenden Mitgliedern hier zugemutet haben, ist fürchterlich", schreibt er bei Facebook. Von dem Rücktritt berichten auch die Stuttgarter Nachrichten.