: Verrückte Tierwelt: Video zeigt träumenden Oktopus, der die Farbe wechselt

Kreis Böblingen SEK-Einsatz in Flüchtlingsheim in Leonberg

Das SEK nimmt am Mittwoch mehrere Personen in einer Leonberger Flüchtlingsunterkunft fest – wegen Bandendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Durchsuchung der Wohnung dauert an.