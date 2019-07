Kühles Nass

Die Auswahl an Freibädern in Stuttgart ist groß. Allein im Stadtgebiet findet man fünf - in Untertürkheim, Sillenbuch, Möhringen, Rosental sowie auf dem Killesberg. Wenn man sich nicht die fette Mittagshitze raussucht, sind diese auch nicht zwangsläufig überfüllt.

Wer keine Lust auf Chlor hat, kommt mit dem Auto, Fahrrad oder der Bahn ruckzuck an einen der vielen Badeseen in der Umgebung. Ward ihr zum Beispiel schon mal am idyllischen Ebnisee bei Welzheim, am Ailwasensee in Neckartailfingen oder am Murrhardter Waldsee?

Strand

An manchen der Badeseen gibt es kleine sandige Abschnitte, meistens befindet sich außenrum aber Wiese. Wer jedoch Strandfeeling mit einem Cocktail in der Hand möchte, muss gar nicht unbedingt aus Stuttgart raus. Am Neckarufer in Bad Cannstatt gibt es alles, was das Herz begehrt. Vom Beachvolleyballfeld bis zum Live-Musikacts.

Auf dem Sky-Beach in der Innenstadt hast du nicht nur Sand unter den Füßen und einen kühlen Drink in der Hand, sondern auch noch einen traumhaften Ausblick über die Stadt.

Aussichtspunkte

Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Die Kesselstadt bietet allein schon wegen ihrer Lage tolle Aussichtspunkte. Egal ob auf dem Monte Scherbelino, dem Killesbergturm oder der Karlshöhe - hier wird es ganz sicher besonders romantisch.

Aktivurlaub

Wenn ihr nicht wegfahrt, spart ihr euch schon die Kosten für die Unterkunft. Wer trotzdem aktiv werden will, hat bereits alle Möglichkeiten vor der Nase. Rund um die Landeshauptstadt gibt es tolle Weinberggegenden, die sich perfekt für Wanderungen anbieten.

Darüber hinaus gibt es ein Netz aus Radwegen, Klettergärten (zum Beispiel in Zuffenhausen), Rodelbahnen (z.B. in Kaisersbach) oder Freizeitparks (z.B. Schwabenpark oder Tripsdrill).

Gutes Essen

Über diesen Punkt brauchen wir eigentlich gar nicht erst sprechen. Mit gutem Essen sind wir im Schwabenland sowieso extrem verwöhnt. Wer sich aber mal etwas exotischeres gönnen will, findet Köstlichkeiten aus aller Welt in Stuttgart oder besucht das ein oder andere Street Food Festival.