Diese Feiertage könnt ihr im Januar nutzen

Los geht es mit Neujahr, das auf einen Mittwoch fällt und den Heiligen drei Königen an einem Montag. Wer am 2. und 3. Januar Urlaub einreicht, der bekommt sechs Tage am Stück frei. Ideal eigentlich für einen kurzen Städtetrip oder auf die Skipiste.

Freie Tage im April verdoppeln

Einen ersten längeren Trip könnt ihr im April in Angriff nehmen. Da steht nämlich das Osterwochenende an und wer vom 6. bis 17. April Urlaub einreicht verbraucht nur acht Tage, kann aber 16 Tage am Stück auf Arbeit verzichten.

Im Mai gleich zweimal punkten

Der erste Mai fällt in diesem Jahr auf einen Freitag, hier habt ihr also ohnehin drei Tage am Stück frei. Wer die vier letzten Tage im April Urlaub nimmt, hat neun Tag am Stück frei. Himmelfahrt fällt 2020 auf einen Donnerstag. Wer schlau ist, nimmt den 22. Mai also gleich mit.

Im Juni lange relaxen

Im Juni stehen mit Pfingsten und Fronleichnam wieder mehrere Feiertage an. Wer vom 2. bis 12. Juni frei nimmt, der hat 16 Tage am Stück frei. Alternativ könnt ihr auch nur am 12. Juni Urlaub einreichen und trotzdem vier Tage chillen.

Im Dezember liegt Weihnachten günstig

Der erste Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Freitag, sodass ihr hier schon mal anderthalb Tage frei bekommt. Das gleiche trifft für Neujahr zu. Nehmt ihr vom 21. Dezember bis ins neue Jahr Urlaub, könnt ihr 16 Tage lang das Jahr ausklingen lassen.