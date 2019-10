Fast wie in Paris: Das Siegestor in München

Der Arc de Triomphe in Paris wurde von Kaiser Napoleon zur Feier seiner Siege in Auftrag gegeben und 1836 eingeweiht. Der 59,54 Meter hohe Bogen auf der Champs-Èlysées ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Warum aber nicht für den kleinen Geldbeutel einfach mal in München vorbeischauen. Das dortige Siegestor ist zwar "nur" 24 Meter hoch, ist aber mindestens genauso schick wie das in Paris.

Kleiner als die Sahara, aber die größte Wüste Deutschlands

Die Sahara ist die größte Trockenwüste der Welt, aber für unerfahrene Urlauber sicher nicht geeignet, denn hier lauern giftige Tiere und extreme Temperaturen. Weniger abenteuerlich, aber sicher genauso Erlebnisreich ist da ein Trip in die Lieberoser Wüste in Brandenburg. Die 5 Quadratkilometer große Wüste entstand durch einen Großbrand im Jahr 1942, später wurde die Fläche als Truppenübungsplatz der Armee genutzt.

Hobbithäuser gibt es auch in Sachsen-Anhalt

Spätestens seit "Herr der Ringe" ist Neuseeland ein beliebtes Reiseziel für Filmfreaks. Denn nachdem der Film abgedreht war, entschied man sich einfach, alles stehen zu lassen. Seitdem stehen nahe Hamilton insgesamt 44 Hobbithäuser.

Verrückte Höhlenwohnungen gibt es auch im Harz. Ende des 18. Jahrhunderts entstand hier die erste Höhlenwohnung, weitere folgten etwa 70 Jahre später. Erst 1916 zog jedoch die letzte Familie aus ihrem steinernen Häuschen aus.

Nur für Mutige, die Geierlay in Rheinland-Pfalz

Die freischwingende Seilbrücke Capilano Suspension Bridge macht es möglich, die Wälder von North Vancouver zu entdecken. Sie ist insgesamt 136 Meter lang und 70 Meter Hoch. Sie war schon Schauplatz für verschiedene Serien. Alle Mutigen, die so eine Brücke mal überqueren wollen, sollten mal in den Hunsrück fahren. Die Geierlay ist nämlich 360 Meter lang und 100 Meter hoch. Sie überragt das Mörsdorfer Bachtal und verbindet damit die Ortsgemeinden Mörsdorf und Sosberg.

Fjorde mitten in Bayern

Bei Fjorden denkt man sofort an Skandinavien und den berühmten Geirangerfjord, der aus einem Gletscher entstand und sogar Weltnaturerbe ist. Fjordartige Gewässer gibt es allerdings auch bei uns. Der Königssee in Bayern ähnelt, aufgrund seiner Lage zwischen riesigen Berghängen, stark seinem norwegischen Zwilling. Darüber hinaus gilt er als eines der sagenumwobensten Gewässer überhaupt.

Die Deutsche Freiheitsstatue

In New York steht die berühmte Freiheitsstatue, das Symbol der Freiheit. Sie ist 92,99 Meter hoch und war einst ein Geschenk Frankreichs an die USA. Ebenfalls ein Symbol für die Freiheit ist das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Es Erinnert an die Schlacht im Teutoburger Wald, die der Cheruskerfürst Arminius mit seinen Truppen gegen die Römer gewann. Mit 53 Metern Höhe ist es zwar nicht ganz so riesig, aber nicht weniger aufregend.

