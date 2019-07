Oldie but Goldie: Mallorca

Mallorca ist und bleibt das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Auch dieses Jahr gibt es hier wieder besondere Schnäppchen zu buchen. In diesem Jahr wird die Balearen-Insel teilweise mehrmals täglich von Billig-Airlines angeflogen, sodass man je nach Termin schon für 10 Euro hin und zurück fliegen kann. Hinzu kommt, dass die Nachfrage, vor allem unter der Woche, geringer als erhofft ist, was zusätzlich die Preise drückt. In Kombination mit einer günstigen Unterkunft, lässt sich hier also definitiv das ein oder andere Urlaubsschnäppchen schießen.

Partyurlaub gefällig?

Alle Feierwütigen, die nur übers Wochenende verreisen wollen, können bereits ab 100 Euro drei Tage inklusive Flug und Unterkunft in Lloret de Mar oder Ibiza verbringen. In diesem Jahr besonders günstig ist auch Kroatien. Hier locken die Partyhochburgen Pula oder Pag für 100 Euro für eine Woche. Wer das Rundum-Sorglos-Paket möchte, findet passende All-Inclusive-Angebote in Bulgarien für bereits 300 Euro.

Top Fernreiseziele: Südostasien

Wer über die europäischen Grenzen hinaus verreisen möchte, kann in diesem Jahr vergleichsweise günstig nach Thailand (370 Euro hin und zurück) oder auf die indonesische Insel Bali (420 Euro hn und zurück) fliegen. Da die Kosten vor Ort für Unterkünfte und Verpflegung im Vergleich zu europäischen Verhältnissen um einiges günstiger sind, sind zwei Wochen Südostasien bereits ab 410 Euro durchaus drin.

Die Goldenen Regel bei der Schnäppchensuche

Einen Tipp, den die Experten euch auf jeden Fall mitgeben: Ihr solltet auf jeden Fall spontan un dflexibel bleiben! Die besten Angebote lassen sich immer noch Last Minute buchen! Wer prinzipiell in drei Tagen losfliegen könnte, kann mit etwas Glück für unter 700 Euro den Sommer auf Kuba, in der Dom Rep oder auf Jamaika verbringen. Schaut einfach ab und zu bei Urlaubstracker vorbei. Dort gibt es jetzt sogar einen WhatsApp-Alarm, der euch die besten Deals meldet.