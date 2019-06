Hier stellen wir euch einige True-Crime-Serien, die ihr unbedingt gesehen haben müsst.

The Jinx

Der Fall von Robert Durst wurde auch in dem Film "All Beauty Must Die" mit Ryan Gosling behandelt. Bisher konnte niemand den vorsätzlichen Mord an seinem Nachbarn nachweisen.

Aber es gibt noch weitere Morde, mit denen der Unternehmer in Verbindung gebracht wird.

The Staircase

Alles beginnt mit einem Notruf: Michael Peterson ruft panisch die Polizei und erklärt, dass seine Frau blutend am Boden der Treppe liege. Die Rettungskräfte können der Frau nicht mehr helfen und Peterson ist sofort im Visier der Ermittler.

Der charismatische Mann versucht Verzweifelt seine Unschuld zu beweisen, obwohl alle sich seiner Schuld sicher sind.

Wild, Wild Country

Die Serie folgt der Rajneeshee-Sekte, die sich Ende der 80er Jahre in Oregon ansiedelte. Die Sekte wurde von dem berühmten Guru Bhagwan Shree Rajnees geführt. Zahlreiche ehemalige Mitglieder der Sekte kommen zu Wort, die Serie folgt einem schwelenden Konflikt zwischen den Mitgliedern der Gruppe und den Einwohnern der nahegelegenen Gemeinde, der sich auf ganz Oregon ausbreitet.

Wollten die Mitglieder mit einem Mord sogar in das politische Geschehen der USA eingreifen?

The Keepers

Eigentlich wollten die zwei Rentnerinnen nur herausfinden, was mit einer Nonne an einer katholischen Schule geschehen ist, die plötzlich ermordet wurde. Sie beginnen zu recherchieren und stoßen dabei auf ein dramatisches Geflecht aus Missbrauch, Korruption und Lügen.

Der Skandal zieht Kreise bis in die höchsten Ebenen der katholischen Kirche.

Casting JonBenet

Die sechsjährige JonBenét Ramsey wurde 1996 in der Weihnachtszeit tot im Keller ihrer Eltern gefunden, die schnell in das Visier der Ermittler geraten. Schließlich nahm das kleine Mädchen an Little-Miss-Wahlen teil.

Verschiedene Leute aus der Heimatstadt von JonBenet berichten im Rahmen eines Castings über den tragischen Fall.

Making A Murderer

Hat Steven Avery eine junge Frau ermordet? Dieser Frage geht die Doku "Making a Murderer" nach. Dabei werden fragwürde Ermittlungsmethoden aufgedeckt, die dem Zuschauer das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Zahlreicher Indizien sprechen für Avery als Täter. Aber eben nur Indizien.

The Confession Tapes

Immer wieder gestehen Menschen Taten, die sie nicht begangen haben. Aber wie kommt es dazu, dass Verdächtige sogar einen Mord gestehen, in einem Land, in dem es die Todesstrafe gibt?

Diesem Mysterium geht die Reihe "Confession Tapes" nach und lässt Experten für Psychologie, Kriminalrecht und falsche Schuldgeständnisse zu Wort kommen.

Im Todestrakt

Was geht in Menschen vor, die nur noch auf ihre Hinrichtung warten? Regisseur Werner Herzog hat Insassen In Florida und Texas im Todestrakt interviewt. Sie berichten von ihrem Leben, ihren Taten und Gedanken.

Dabei gelingt es ihm, die Täter auch von ihrer menschlichen Seite zu zeigen.

Amanda Knox

Der Fall vom "Engel mit den Eisaugen" ging weltweit durch die Presse. Die Amerikanerin Amanda Knox soll gemeinsam mit ihrem damaligen Freund ihre Mitbewohnerin getötet haben. Der Prozess wurde mehrfach neu aufgerollt, mit verschiedenen Urteilen.

Die Doku lässt Amanda Knox und weitere Beteiligte ihre Sicht auf die Geschehnisse berichten.