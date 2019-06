Traumjob auf den Malediven! Hotel sucht Pfleger für Schildkröten

Eure Aufgaben vor Ort

Zu den Aufgaben gehört die Fütterung der Schildkröten, die Assistenz bei Operationen und die Schildkröten wieder in die Freiheit zu entlassen. Nebenher dürft ihr auch Zeit auf Social Media verbringen und berichten, was ihr so alles im indischen Ozean erlebt.

Wie bewerbt ihr euch?

Um an die Traumstelle zu kommen, müsst ihr ein zweiminütiges Video und einen etwa 500 Worte langen Text an das Resort schicken, in dem ihr erklärt, warum ihr die richtige Person für den Job seid. Außerdem müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Also ran ans Werk, dann sitzt ihr vielleicht schon bald im Flieger!