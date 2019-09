Tinder produziert eine eigene Serie - Und ihr könnt sogar swipen

"Mit wem würdest du die letzte Nacht deines Lebens verbringen?"

Spätestens seit Bandersnatch auf Netflix lief wissen wir, dass es einfach cool ist, wenn wir die Handlung mitbestimmen können. Diesen Weg will wohl auch Tinder gehen: In der Story geht es um Dating und ihr könnt swipen, was das Zeug hält. Die Serie soll eine apokalyptische Handlung haben, während der ihr euch entscheiden könnt, mit wem ihr euren letzten Tag auf der Erde verbringen wollt. Die Regisseurin der Serie ist übrigens Karena Evans. Sie hat schon einige Musikvideos gemacht, unter anderem Drakes "In My Feelings", das uns die Kiki Challenge beschert hat.

Tinder ist nicht so euer DIng? Dann geht es hier zu den besten Datingmöglichkeiten in Stuttgart

Die sechs Folgen werden passend dazu auch direkt in der App geladen und angeschaut, ein späterer Launch auf den herkömmlichen Plattformen ist allerdings nicht ausgeschlossen.