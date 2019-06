"Das ist unser erstes Outlet auf drei Etagen", schwärmte Barbara im Interview. Zalando Outlets gibt es bereits in vielen großen Städten, in Stuttgart eröffnete das erste in der Größe. Und, Stuttgart will eher Premiumware, wie uns die Kommunikationsverantwortliche verriet. "In Leipzig wollten die Kunden eher Sportkleidung kaufen, in Münster eher Ökoware." Wo der Fokus liegt, sei von den Kundenwünschen abhängig.

Die Stuttgarter sind halt Premium. Sodele jetztetle. Wir haben es ja immer schon gewusst.

Schnäppchen mit bis zu 70 Prozent Rabatt

"Wir haben hier Ware, die bis zu 70 Prozent runtergesetzt ist", so Barbara. "Die gesenkten Preise erklären sich dadurch, dass es Restposten sind, zu viel von einer Ware eingekauft wurde oder die Kleider Mängel aufweisen", so Barbara. Das heißt, die meisten Sachen sind noch wie neu, nur einige wenige haben Flecken oder wurden schon oft zum Kunden und wieder zurückgeschickt. Wie viel ihr an den einzelnen Teilen spart, seht ihr entsprechend gekennzeichnet.

Foto: privat

Ted Baker, Karl Lagerfeld und Michael Kors

Wir haben den Check gemacht: Eine Clutch von Liebeskind, die ursprünglich 39.95 Euro kostete, bekommt ihr im Outlet für 24.95 Euro und auch ein Adidas-Shirt, das eigentlich 34.95 Euro kostete, macht an der Kasse nur noch 19.95 Euro. Nur, damit ihr mal ein kleines Gespür dafür entwickelt, wie es in der Hirschstraße 26 in Zukunft zugeht.

Schuhe, soweit das Auge reicht

Fashionistas in Stuttgart können sich von nun an voll austoben. Das Zalando Outlet bietet eine riesige Schuhauswahl auf einer kompletten Etage in allen Größen, Formen und Farben. Im Untergeschoss findet Frau dann Tops, Kleider, Röcke, Jacken und Co. und für den Mann bietet die erste Etage, was er sucht in Sachen Fashion. Zugegeben, am Anfang erinnerte uns das Outlet ein wenig an TK Maxx, der entweder geliebt oder gehasst wird für sein Wühltischerlebnis. Doch das Zalando Outlet ist stylischer und besser sortiert, nicht nur wegen der Sitzgelegenheiten mit Steckdosen zum Chillen.

Es gibt nur das, was da ist!

Der absolute Nachteil bei dem Zalando Outlet ist aber, habt ihr euch in ein Teil verliebt, das es aber nicht mehr in eurer Größe gibt, dann könnt ihr es vergessen. In den seltensten Fällen gibt es genau DAS Teil dann nämlich in einem anderen Outlet oder noch im Lager. Es sind eben Waren, die übrig geblieben und deshalb stark in den Größen limitiert sind. Dafür sind sie aber schon fast Unikate.