Stuttgart - Brezel, Killesberg, Fernsehturm - Bald können Stuttgarter lokalpatriotische Emojis per App verschicken. Die "STUMOJIS" sind laut Macher für Ende April geplant. Erhältlich werden sie über eine kostenlose App sein über die ihr sie auch easy an eure schwäbischen Freunde via Whatsapp, Messenger und Co. verschicken könnt.