Am Samstag, den 29. Juni 2019, laden Mädchenflohmarkt und Yves Rocher ins Kreativzentrum und Künstlerdorf im Behr Werk 8 in Stuttgart-Feuerbach ein. Zentral am Bahnhof gelegen, müsst ihr nur noch in die IW8 in der Siemensstraße 136-140 pilgern für das preiswerte Shoppingerlebnis.

Neben den zig Klamotten zwischen denen ihr euch entscheiden könnt, gibt es am Samstag noch eine kostenlose Fotobox für euer Erinnerungspic, eine Lounge Area und Musik von einem Live-DJ. Und natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt.

Wer spät kommt, wird belohnt

Ab 16 Uhr gibt es übrigens freien Eintritt!