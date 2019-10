Kreis Göppingen Vorfall im Landkreis Göppingen: Mann soll Frau in Bahn sexuell belästigt und beschimpft haben

Am Dienstag spricht ein 47-Jähriger eine Frau am Bahnhof in Ebersbach/Fils an. Anschließend steigt er hinter ihr in die Regionalbahn nach Stuttgart und soll ihr dabei ans Gesäß gefasst haben. Er lässt auch danach offenbar nicht von ihr ab.