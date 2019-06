Nach dem mega Auftritt auf dem Southside am Freitagabend ging es für den Rapper zu einem kurzen Unplugged Konzert von Redbullmusic.

Dort gab Bausa seinen neuen Song Mary zum Besten:

Anschließend verkündete Bausa via Insta-Story, dass er um 22.30 Uhr am Wilhelm Geiger Platz 3 in Stuttgart bei Kebap 44 den ersten 100 Gästen je einen Döner ausgeben würde:

Screenshot: Instagram @bausashaus

Baui und seine Jungs waren dann via Privatbus in Richtung Feierei unterwegs:

Screenshot: Instagram @bausashaus

Nach der Spontanparty am Wilhelm Geiger Platz ging es für den Bietigheimer dann in den Perkins Park, wo er nochmal ein paar seiner Tracks ablieferte:

Was ein Programm!