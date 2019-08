Andere Singles über das Internet kennenzulernen, ist recht unkompliziert und man hat eine vergleichsweise große Auswahl sowohl an Personen als auch an Webseiten oder Apps. Eine Auswahl an etwas unbekannteren, aber kreativen Dating-Apps findet ihr hier.

Die Nachteile bei dieser Art von Dating liegen auf der Hand. Angaben und Bilder müssen nicht zwangsläufig der Wahrheit entsprechen und schriftliche Kommunikation ist nicht das Gleiche wie sich im echten Leben zu treffen. Das erste reale Aufeinandertreffen kann deshalb unter Umständen ziemlich awkward werden.

2. Speed-Dating

Von dieser Art des Datings hat wohl jeder schon gehört. Auch in Stuttgart werden immer wieder Speed-Date-Veranstaltungen für jede Altersklasse organisiert. Da die Kennenlernzeit sehr beschränkt ist, geht es hier viel ums Aussehen und den charakterlich ersten Eindruck. Das bringt zum einen den Vorteil, dass eine unangenehme Situation schnell vorbei ist. Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch einige Nachteile.

Auch wenn man sich meist hinterher für Folge-Dates verabreden kann, muss man natürlich in kurzer Zeit überzeugen. Merkt man, dass man auf einer Wellenlänge ist, ist die gemeinsame Zeit dagegen natürlich schnell vorbei. Außerdem zahlt man für eine Stunde meist mindestens um die 20 Euro.

3. Single-Kochen

Viele Studenten werden wohl sogenannte Running-Dinner kennen. Ganz ähnlich verläuft auch das Single-Kochen. Mit einem Partner bereitet man entweder Vor-, Haupt- oder Nachspeise vor. Zum jeweiligen Gang kommen dann vier weitere Gäste und man besucht gleichzeitig im Verlauf des Abends andere Wohnungen. Gesprächsthemen zum Kennenlernen und eine entspannte Atmosphäre sind also automatisch bereits gegeben.

Dagegen ist diese Art Dating nicht nur aufwendig und zeitintensiv, sondern auch nicht ganz billig. Darüber hinaus sollte deine Wohnung einigermaßen vorzeigbar sein und deine Kochskills nicht bei der Tiefkühlpizza aufhören. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass bei solchen Veranstaltungen der Altersschnitt eher höher, also zwischen 30 und 50 liegt.

4. Face-to-Face-Dating

Diese Form des Kennenlernens gibt es inzwischen in so gut wie jeder größeren, deutschen Stadt, also auch in Stuttgart. Man trifft sich als Sechsergruppe in einer Bar und verbringt dort 1,5 Stunden. Danach geht man in zwei weitere Bars mit wieder unterschiedlichen Leuten. Man hat also genug Zeit, verschiedene Menschen auf verschiedenen Ebenen kennenzulernen und geht gleichzeitig in Locations in seiner Stadt, die man vorher eventuell noch nicht kannte.

In Stuttgart gibt es beispielsweise vier verschiedene Bereiche, in denen das Bar-Hopping stattfindet - rund um die Theo, rund um den Wilhelmsplatz, rund um den Rotebühlplatz und rund um die Eberhardtstraße. Im Anschluss gibt es Fragebögen, auf denen du ankreuzen kannst, wen du gerne wiedersehen möchtest.

Diese Dating-Möglichkeit eignet sich eher weniger für verschlossene oder introvertierte Menschen, da man sich schon in die Gespräche einbringen sollte. Andererseits kann dies natürlich als Übung genutzt werden, um offener und extrovertierter zu werden.

Wichtigster Tipp bei allem: Seid einfach ihr selbst, verstellt euch nicht und probiert Dinge aus. Wer sich so kennen und schätzen lernt, hat im Endeffekt die besten Voraussetzungen für mehr.