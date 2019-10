Auch wenn das Label "Skylines" nicht real ist, kann die Serie mit einigen echten Stars der Szene als Gäste trumpfen. Nimo, Olexesh, Nura, Celo & Abdi, Azzi Memo, MC Bogy und Azad haben in der Show Gastauftritte und spielen alle sich selbst. Neben fiktiven Künstlern ist also auch das "Who is who" der Rapszene zu sehen.