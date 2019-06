1. JULI 2019

Designated Survivor: 60 days – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem südkoreanischen Remake der Thrillerserie „Designated Survivor“ wird ein unbedeutender Minister nach einem Angriff 60 Tage lang zum amtierenden Präsidenten.



Katherine Ryan: Glitter Room – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Katherine Ryan mokiert sich in diesem aufgeweckten Comedy-Special in Los Angeles über Männer, Kuchenverkäufe, das britische Königshaus, DNA-Tests und andere Katastrophen.



2. JULI 2019

Bangkok Love Stories: Zuneigung – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein freundlicher Computertechniker verliebt sich in eine Graffitikünstlerin, deren multiple Persönlichkeitsstörung schlimmer wird, als sie Zeugin eines Doppelmords wird.



Bangkok Love Stories: Glaube – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In Bangkoks Chinatown verliebt sich ein Experte für digitales Marketing in eine blinde Wahrsagerin. Aber ihrer Liebe ist ein katastrophales Ende vorherbestimmt.



3. JULI 2019

Die letzten Zaren – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als Russland Anfang des 20. Jahrhunderts von sozialen Unruhen ergriffen wird, löst Nikolaus II. mit seinem Reformunwillen eine Revolution und das Ende der Dynastie aus.



Die Schönen und Schwangeren: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Muttis heißen ein neues Mitglied im Club willkommen, gewöhnen sich an die Mutterschaft, peppen ihr Sexleben auf und überlegen, ob sie erneut schwanger werden möchten.



4. JULI 2019

Stranger Things 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Von tollwütigen Ratten und Sowjetspionage bis hin zu New Coke und einem brandneuen Einkaufszentrum. Es ist der Sommer 1985 in Hawkins … und große Veränderungen stehen an.



6. JULI 2019

Zoe und Raven – Freiheit im Sattel: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Konkurrenzkampf in Bright Fields spitzt sich diesen Sommer zu, als alle versuchen, den einzigen Platz in einem wichtigen Turnier zu ergattern.

10. JULI 2019

Parchís: die Dokumentation – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Interviews mit ehemaligen Mitgliedern und anderen Insidern, Konzertaufnahmen und weitere Quellen gewähren Einblicke in Parchís, eine spanische Kinderband aus den 1980ern.



Family Reunion – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die McKellans ziehen von Seattle zu ihrer Familie nach Georgia. Auch wenn sie nicht in ihrem Element sind, merken sie, wie sehr ihre Verwandtschaft ihnen gefehlt hat.



11. JULI 2019



Cities of Last Things – NETFLIX FILM

In dem antichronologisch erzählten Endzeitdrama rächt sich ein Mann mit komplizierter Vergangenheit an den Personen, die ihm vor langer Zeit ein Unrecht angetan haben.



12. JULI 2019



You Me Her: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nachdem sie sich in einer polyamoren Zeremonie die Ehe versprochen haben, versuchen es Emma, Jack und Izzy in Erwartung ihres Babys mit dem geregelten Vorstadtleben.



Die Patchworkfamilie: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Martin gewöhnt sich an das Leben mit seiner neuen Partnerin und dem neuen Baby. Lisa und Patrik erhalten schlechte Neuigkeiten. Katja sieht eine alte Flamme wieder.



Extreme Engagement – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein verlobtes Paar stellt seine Liebe auf den Prüfstand: Innerhalb eines Jahres wollen die Turteltauben die Hochzeitstraditionen acht verschiedener Kulturen erkunden.



Blown Away – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Zehn meisterhafte Künstler blasen im Kampf um ein Preisgeld von 60.000 US-Dollar und den Titel als Champion fantastische Glasskulpturen.



Kidnapping Stella – NETFLIX FILM

Sie wird abgefangen, gefesselt und gegen Lösegeld festgehalten. Doch Stella wehrt sich mit allen Mitteln gegen den ausgeklügelten Plan ihrer zwei maskierten Entführer.



Point Blank – NETFLIX FILM

Um seine schwangere Frau zu retten, kämpft ein Pfleger der Notaufnahme mit einem verwundeten Mordverdächtigen gegen rivalisierende Gangster, abtrünnige Cops und die Zeit.



Renault 4 – NETFLIX FILM

Zwei Freunde fahren in einem alten Renault quer durch die Sahara, um in Mali einen dritten Freund zu treffen, mit dem sie vor 30 Jahren die gleiche Reise unternahmen.



Die Geschichte des Tacos – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Fans mexikanischer Küche aufgepasst: Hier erfahren Sie mehr über Tacos, deren Geschichte, Bedeutung in Mexiko, weltweiten Anklang und unterschiedliche Varianten.



3 von oben: Geschichten aus Arcadia: Teil 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die adeligen Alien-Geschwister Aja und Krel stecken immer noch in Arcadia fest und versuchen heimzukehren, während General Morando die Invasion der Erde plant.



Muntere Melodien mit True – NETFLIX KIDS & FAMILY

Diese lustige Serie unterhält mit kurzen spaßigen Musikvideos, die frischen Wind in klassische Kinderlieder bringen. Sing’ gemeinsam mit True und ihren Freunden!



16. JULI 2019



Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

In dieser Mockumentary beschäftigt sich David Harbour (Stranger Things) mit seinem geheimnisvollen Vater David Jr., der in den 70er-Jahren auf der Theaterbühne stand.



17. JULI 2019

Pinky Malinky: Teil 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Pinky Malinky lebt als Hotdog in der Welt der Menschen. Mit seinen zwei besten Freunden und einer Filmcrew im Schlepptau stolpert er von einem Abenteuer ins nächste.



18. JULI 2019

Secret Obsession – NETFLIX FILM

Nach einem grauenhaften Überfall wacht eine Frau mit teilweisem Gedächtnisverlust auf und will ihre Erinnerungen zurückerlangen. Kann sie ihrem Umfeld noch vertrauen?



19. JULI 2019



Comedians auf Kaffeefahrt: Neu 2019: Frisch gebrüht – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Jerry Seinfeld ist wieder unterwegs und unternimmt neue humorvolle Kaffeefahrten in legendären Oldtimern mit berühmten Comedy-Größen.



Haus des Geldes: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sie waren entkommen, sie waren frei. Doch dann wird Rio geschnappt. Nun muss der Professor die Gruppe zusammentrommeln, um ihn mit einem verwegenen Plan zu retten.



Der Geist von Sultanpore – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als eine Familie im indischen Goa in ein Vorstadthaus einzieht, in dem es angeblich spuken soll, will eine Gruppe junger Freunde den Gerüchten auf den Grund gehen.



Queer Eye: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Taschentuch-Alarm! Das neue „Fab Five“-Team begeistert mit Modetipps, emotionalen Rundum-Verwandlungen und Enthüllungen, die auf die Tränendrüse drücken.



Last Chance U: INDY: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Für diese Elite-Athleten mit schwieriger Vergangenheit ist der College-Football die letzte Chance, auf die rechte Bahn zu gelangen und ihre Träume zu verwirklichen.



Die Abenteuer des Captain Underpants: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Wenn das Ferienlager nicht so toll wird, wie sie es sich vorgestellt haben, können George und Harold ihren Rektor ja wieder in Captain Underpants verwandeln.



Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Seiya und die Krieger des Zodiac beschützen die wiedergeborene griechische Göttin Athena bei deren Kampf gegen böse Kräfte, die die Menschheit vernichten wollen.

24. JULI 2019



Cambridge Analyticas großer Hack – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Missbrauch von Nutzerdaten, Eingriffe in demokratische Prozesse, Meinungsmache im Netz – diese Dokumentation setzt sich mit dem Cambridge-Analytica-Skandal auseinander.



25. JULI 2019

Workin' Moms: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die frischgebackenen Eltern Kate, Frankie, Anne und Ian müssen nun erwachsen werden. Nachwuchs, Älterwerden, Jobs und Beziehungskrisen sind schließlich kein Kinderspiel.



Another Life – NETFLIX ORIGINAL SERIE

26. JULI 2019

Orange Is the New Black: Staffel 7 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In der letzten Staffel dieser berührenden und tragikomischen Serie muss Piper mit dem Leben in Freiheit zurechtkommen, während Alex noch Jahre abzusitzen hat.



Meine allererste Liebe: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Tae-o und seine Freunde durchleben die Irrungen und Wirrungen von Freundschaft und Liebe, während sie in ihren Beziehungen untereinander neue Herausforderungen erwarten.



Sugar Rush: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Auch in der zweiten Staffel dieses Backwettbewerbs ist die wichtigste Zutat die Zeit. Welches Team kann in der vorgegebenen Zeit die köstlichsten Backwerke zaubern?



Boi – NETFLIX FILM

Ein junger Katalane muss zwei chinesische Geschäftsleute durch Barcelona chauffieren und gerät dabei immer tiefer in ein illusorisches Abenteuer hinein.



Girls With Balls – NETFLIX FILM

Mitglieder eines Damen-Volleyballteams sitzen im Wald fest und geraten ins Visier gestörter Kannibalen. Möge das gefährlichste Spiel ihres Lebens beginnen.



The Son – NETFLIX FILM

Der 50-jährige Maler Lorenzo freut sich auf die Geburt seines Sohnes. Doch während der Schwangerschaft grenzt sich seine Frau immer mehr von ihm und der Welt ab.



30. JULI 2019

Whitney Cummings: Can I Touch It? – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

In in ihrem neuen Stand-up-Special lotet die Komikerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Whitney Cummings die Grenzen des Humors aus.



31. JULI 2019

Milcheinschuss: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In der neuen Staffel der preisgekrönten Serie feiert Stevie ihren ersten Geburtstag, während ihre Mutter weiter mit den Höhen und Tiefen des Elternseins zu kämpfen hat.



The Red Sea Diving Resort – NETFLIX FILM

Ein Mossad-Agent (Chris Evans) soll mit seinem Team äthiopische Flüchtlinge nach Israel schmuggeln. Können sie dies mit einem zum Schein eröffneten Hotel erreichen?



Kengan Ashura: Teil I – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Der Untergrund-Gladiator Tokita Ohma kämpft im Auftrag des Geschäftsmoguls Nogi Hideki, der Mega-Deals auf den Ausgang dieser brutalen Kämpfe setzt.