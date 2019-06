Filme wie Black Mirror: Bandersnatch oder die Serie You vs Wild, bei der Zuschauer auf die Handlung Einfluss nehmen können, zeigen wohin die Reise gehen könnte. Für alle, die Netflix auch mal auf dem Smartphone anschauen, könnte es bald eine weitere spannende Neuerung geben, denn wie The Verge berichtet, wird dort mit einem "Rumble Pack" experimentiert.