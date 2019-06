Diese setzen dafür voll auf Superhelden-Power.

Mit The Boys bringt Amazon eine neue selbst produzierte Serie heraus. Diese spielt in einer Welt, in der Superhelden die dunkle Seite ihrer Macht für sich ausnutzen und zu einer korrupten Spezies geworden sind. Eine Bürgerwehrgruppe setzt sich mit recht einfachen Mitteln gegen die Machenschaften ein.

Daneben geht The Magicians in seine dritte Staffel. Auch hier geht es um übernatürliche Kräfte, Zauberei und Götter. Zuletzt kommt eine Neuheit ins Amazon-Universum. Die ersten vier Staffeln von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sind ab 5. Juli abrufbar.

Die Filmauswahl vergrößert sich dafür gleich um einiges.

Am meisten erhofft sich Amazon wohl von den beiden neuen Original-Filmen Mein Bester & Ich sowie Suspiria. Ersterer ist im Prinzip die Neu-Verfilmung des Mega-Hits Ziemlich beste Freunde. Die Top-Stars Kevin Hart und Bryan Cranston spielen die Hauptrollen.

Auch Suspiria ist ein Remake eines älteren Hororthrillers. Die von Dakota Johnson gespielte Susie tanzt an einer berühmten Akademie in Berlin. Dort merkt sie schnell, dass am Institut der von Tilda Swinton verkörperten Choreografin etwas Düsteres und Unnatürliches sein Unwesen treibt.

Hier seht ihr alle Serien und Filme samt der Erscheinungstermine im Überblick:

Serien

1. Juli: The Magicians, 3. Staffel

5. Juli: Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Staffeln 1 bis 4

26. Juli: The Boys, 1. Staffel

Filme

1. Juli: First Reformed

1. Juli: Jungle

2. Juli: Brüder - Feinde

5. Juli: The Sun at Midnight - Eine außergewöhnliche Freundschaft

8. Juli: Zuhause ist es am schönsten

8. Juli: Rampant

10. Juli: Action Point

10. Juli: Collateral Terror - Battle for America

10. Juli: Guardians of the Earth - Als wir entschieden, die Erde zu retten

11. Juli: Mein Bester & Ich

12. Juli: Mid90s

14. Juli: Zwei im falschen Film

14. Juli: Ultimate Justice - Töten oder getötet werden

15. Juli: Assassination Nation

15. Juli: Dear Dictator

16. Juli: Suspiria

19. Juli: Grüße aus Fukushima

22. Juli: Level 16

22. Juli: Happy Deathday

22. Juli Jupiter's Moon

23. Juli: Detroit

24. Juli: Bachelors - Der Weg zurück ins Leben

26. Juli: Pfad der Rache

25. Juli: WUFF - Folge dem Hund

26. Juli: Misfit

28. Juli: Edhels Geheimnis

30. Juli: The House That Jack Built

31. Juli: Offenes Geheimnis

Kids-Highlights

1. Juli: Knerten 1 bis 4

5. Juli: Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten

17. Juli: BEN - Abenteuer auf der Mäuseinsel