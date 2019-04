: Stars flippen beim neuen Samsung Galaxy Fold total aus

Millie Bobby Brown ist beim Anblick des Tablet-Smartphones komplett hin und weg und auch Mario Götze sieht begeistert aus.

Trotz der großartigen Technik gibt es Probleme mit dem Handy. Einige Probanden berichteten auf Twitter, dass der Bilderschirm flackert. Andere haben den Hinweis auf der Packung nicht gelesen und die Schutzfolie abgezogen, die auf jeden Fall drauf bleiben muss. Damit war der Bildschirm komplett hinüber.

Samsung gab an, sich die Probleme angeschaut zu haben und an einer Lösung zu arbeiten. Am Verkaufstermin wollen sie trotzdem festhalten.

Wer also gerade 2000 Euro übrig hat, kann das neue Galaxy Fold ab Mai im Handel kaufen.