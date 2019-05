Podcasts sind gerade schwer im Trend und für jede Vorliebe gibt es das geeignete Format. Die Idee, ihre Follower so zu erreichen, fanden die beiden Stuttgarterinnen spannend und haben sich darum entschieden, einen gemeinsamen Podcast zu starten. "Nun können uns unsere Follower beim Sport, Autofahren oder beim Kochen zuhören", verrät uns Mirjana. Egal ob beim Gemüse schnippeln oder im Fitnessstudio können wir den beiden Damen dann beim Quatschen zuhören und herausfinden, ob Mira und Ina eigentlich typische Spielerfrauen oder doch ganz anders sind.

So ein bisschen dürfen wir beim Podcast auch Mäuschen spielen und beobachten, wie sich beide besser kennenlernen und gegenseitig spannende Fragen stellen und austauschen. Wichtig ist den beiden nämlich, die Person hinter der Influencerin etwas besser greifbar zu machen. "Wir reden auch über Gott und die Welt", erklärt Mirjana. Und über das Leben an der Seite eines Profi-Fußballers "gibt es so viel zu erzählen".

Lange warten müssen wir auf die erste Folge jedenfalls nicht mehr, der Teaser ist bereits online und die erste Folge wird bald folgen. "Wir sind schon sehr auf die ersten Reaktionen gespannt und können den Start kaum erwarten", sind sich die beiden auf jeden Fall einig. Selbstverständlich könnt ihr den Podcast jetzt bei Spotify, Apple und und den euch bekannten Podcast-Seiten abonnieren.

