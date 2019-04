In einem exklusiven Interview auf Wired hat kein geringerer als Mark Cerny, welcher bei Sony für die Hardware verantwortlich ist, einige Infos zur PlayStation 5 verraten. So hat er erklärt, dass die Konsole durch eine SSD-Festplatte deutlich schneller werden wird. Aktionen werden um einiges früher ausgeführt, die Ladezeit ist dann 19 Mal schneller. Doch nicht nur die Aktionen, auch das Rendering wird flotter ablaufen. So verringern sich auch die Wartezeiten enorm und der Zocker ist schneller im Game.