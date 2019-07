Durch den Fahrtwind unterschätzt man häufig die Sonneneinstrahlung. Diese kann aber ziemlich gefährlich sein, egal ob mit oder ohne Haarpracht. Wer am Ende nicht mit einem verbrannten Schädel aussteigen will, muss sich also jedes mal eincremen oder einen Hut, eine Cap oder eine Mütze tragen.

2. Kopfbedeckung festhalten

Da die Frisur nach einer Cabrio-Fahrt vor allem auf der Rückbank sowieso im Arsch ist, macht ein Hut oder eine Cap Sinn. Doch während die vordere Sitzreihe noch weitgehend windgeschützt sitzt, können die anderen das nicht von sich behaupten.

Die Cap muss also perfekt passen oder besonders fest eingestellt sein, damit sie nicht irgendwann den Abflug macht.

3. Ohne Brille geht nicht

Dieses Phänomen kennt man ja schon vom Fahrrad. Der Fahrtwind kann schon ganz schön die Tränen aus den Augen drücken. Das ist nicht nur nervig, sondern du siehst hinterher auch noch ziemlich verheult aus. Selbst bei wolkigem Himmel muss also unbedingt eine geeignete Sonnenbrille her, die gut sitzt und nicht drückt.

4. Nur nicht krank werden

"Hol dir bloß keinen Zug", hat Mama früher immer gesagt. Die besonders Empfindlichen und Ängstlichen unter Euch werden eine Cabrio-Fahrt also als eher unangenehm empfinden, vor allem wenn mit höherem Tempo gefahren wird. Andererseits braucht ihr so wenigstens keine Klimaanlage.

5. Haare im Gesicht

Auch hier trifft es wieder hauptsächlich die Mitfahrer auf der Rückbank. Für kurze Zeit ist es für Langhaarige natürlich genüsslich, die Haarpracht im Wind wehen zu lassen. Bei längeren Strecken ist ein Haargummi aber Pflicht, wenn ihr nicht an der Wolle auf eurem Kopf ersticken und nebenher auch noch ein bisschen die Aussicht genießen wollt.

6. Erschwerte Bedingungen zum Musikhören

Lässig durch die City cruisen, geile Mukke auflegen und die Fußgänger am Straßenrand beeindrucken - die perfekte Cabrio-Vorstellung. Was aber, wenn man es auf der Autobahn mal ein wenig krachen lassen und den Fahrtwind spüren will. Dann muss das Radio schon ordentlich was leisten, damit man von der Musik noch etwas versteht und sich eventuell auch noch unterhalten kann.

