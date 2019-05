Regionalzug in Richtung Stuttgart Unbekannte präparieren Sitzplatz in Regionalzug mit mehreren Nadeln

Ein 32-jähriger Mann wird diese Zugfahrt so schnell wohl nicht vergessen. Der Reisende setzte sich in einer Bahn auf einen mit Nähnadeln präparierten Platz. Ein ähnlicher Fall ereignete sich vor zwei Monaten in einer S-Bahn.