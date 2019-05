Schräglage

Für alle Kids der 90er und 00er sollte der Weg heute zur 2000er-Party in die Schräglage führen. DJ Tomazz und DJ Gambit versetzen euch mit Musik von Eminem bis zu den Black Eyed Peas in die Zeit von SchülerVZ und ICQ zurück. Einlass ist um 23 Uhr.

Havanna

In der Havanna Bar in der Paulinenstraße gibt es wie immer unter der Woche die längste Happy Hour Stuttgarts - und das mit Open End. Hier könnt ihr Cocktails für 4,80 Euro oder Bier für 3 Euro schlürfen so lange ihr wollt.

Perkins Park

Bock einfach mal abzutauchen? Im Perkins Park auf dem Killesberg steigt die "Into the Ocean"-Party. Der Klub wird in eine Unterwasserwelt verwandelt und AIMM-Soundsysteme bringen die richtige Musik dazu mit. Wie jeden Mittwoch gibt's außerdem die meisten Getränke zum halben Preis. Ab 21 Uhr könnt ihr feiern, der Eintritt kostet 'nen Zehner.

Cocolores und Pure Club

Das Cocolores und der Pure Club sind quasi Nachbarn. In beiden Schuppen steigt heute die "Bottle Night". Das bedeutet, ihr zahlt nur eine beliebige Flasche und bekommt eine zweite für umme oben drauf. Im Pure läuft Hip-Hop und R&B, im Cocolores Mixed Music.

Universum

Ab 22 Uhr wird es am Charlottenplatz komplett verrückt, denn im Universum heißt es "90s meets Assischlager - Bad Taste vs. Sport". Sowohl der Dresscode als auch die Musik wird also eine wilde Mischung aus 90er und Assi. Könnte geil werden!

Egal wo es euch hintreibt, lasst es ordentlich krachen und genießt den Abend.

Und falls ihr am Vatertag dann etwas mit Kopfweh zu kämpfen habt: Hier verraten wir euch ein paar Hausmittel gegen Kater