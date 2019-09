Perkins Park

Es ist wieder der dritte Freitag im Monat und das bedeutet "La Boum"! Die Partyreihe im Perkinspark gibt es schon seit 20 Jahren. Auch diesmal werden euch die Veranstalter von "mr. mac´s party team" mit der besten Mixed Music aus den vergangenen vier Jahrzehnten einen unvergesslichen Abend bescheren.

Mit 10 Euro ist der Eintritt, wie auf dem Killesberg üblich, recht teuer. Dafür könnt ihr mit dem Feiern auch schon ab 21 Uhr loslegen und es gibt Getränkespecials.

People Club

In der Eberhardstraße steht am Freitag das Special Event "We Are The People" an. Resident DJ Razil legt fetten HipHop, RnB, Trap und Reggaeton auf, damit ihr ins Schwitzen kommt. Ab 23 Uhr steigt die Party.

Proton

Das Proton beschreibt sich selbst als größten HipHop-Club der Stadt, doch diesen Freitag ist elektronische Musik angesagt und dafür haben die Veranstalter gleich zwei Mega-Stars an Land gezogen. Ab 23 Uhr ist das Berliner DJ-Duo Lexy & K-Paul zu Gast. Fans der Szene sollten sich das nicht entgehen lassen.

Samstag

StadtPalais

Im StadtPalais am Charlottenplatz wird diesen Samstag Geburtstag eines sehr engagierten und beliebten Veranstaltungsorts gefeiert. Das Freund & Kupferstecher wird knackige fünf Jahre alt. Dafür tritt extra der österreichische Hip-Hopper Yung Hurn live auf. Außerdem sorgen Tess, Delinquent Network, Andrew. und Joy für die nötige musikalische Untermalung der Feier.

Ab 22 Uhr geht's los. Tickets gibt es Online bei eventim.

Climax

Der Electro-Schuppen schlägt am Samstag die Brücke zwischen Stuttgart und der Hauptstadt, wenn es heißt: Traumraum Party meets Iconic Mirage Berlin. An den Turntables stehen Jenson, Patrick Zigon und Clochard und werden euch den Berlin-Sound ins Schwabenland holen.

Schräglage

In der Schräglage stehen gleich zwei Veranstaltungen an einem Abend an. Zuerst gibt die Rap-Crew "Witten Untouchable" ein Live-Konzert. Hinterher steigt die "Untragbar Party" mit DJane Tala und About.Collective. Dort wird zudem ein Designer-Einzelstück verlost.

Egal wo es euch hintreibt, habt ein geiles Wochenende und lasst es krachen!