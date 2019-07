Café Klotz

Klein, aber oho - das beschreibt das Klotz am Charlottenplatz wohl am besten. Hier sind am Freitag die Electro-DJs Maschko, Holiday Boyz und Hkee zu Gast und wollen euch eine richtig gute Zeit bescheren. Von 22 Uhr an könnt ihr bis in die frühen Morgenstunden feiern. Für den Eintritt zahlt ihr nichts.

Pure

Ladies aufgepasst. Im Pure in der Friedrichstraße steht ihr am Freitag im Mittelpunkt. Jedes Mädels-Trio bekommt bis 23 Uhr eine Flasche Prosecco für umme. Außerdem ist bis dahin der Eintritt frei - auch für die Männer der Schöpfung. Die ganze Nacht dröhnt Hip-Hop und RnB aus den Boxen.

Mono

Ein besonderes Event steigt am Freitagebend auf dem Wilhelmsplatz. Die Mono-Bar hat eine Open Air Silent Disco organisiert. Jeder Gast bekommt einen Kopfhörer mit drei verschiedenen Musikkanälen und kann dann auf die Mucke abtanzen, die ihm oder ihr am besten gefällt. Ab 21 Uhr geht's los. Um 1 Uhr oder bei schlechtem Wetter zieht die Party ins Mono um.

Samstag

Freund & Kupferstecher

Im StadtPalais Stuttgart finden im Rahmen von "Stuttgart am Meer" am Wochenende die "Spring Games" statt, ein Tischtennisturnier mit künstlerischem und musikalischem Rahmenprogramm. Die Aftershow-Party steigt ab 22 Uhr im Freund & Kupferstecher.

An den Turntables wird mit Flo Filz ein großer Name der modernen Beatskunst stehen. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Schräglage

Am Marktplatz ist wie immer fettester Hip-Hop angesagt. Die Faded Party wird diesen Samstag von DJ G-Ø und DJ Prestige begleitet. Im Gepäck haben sie auch RnBass und Trap-Beats. Ab 23 Uhr könnt ihr in der Schräglage ordentlich abfeiern.

Goldmark's

Wer mehr auf Alternative oder Indie steht, ist dieses Wochenende im Goldmark's richtig aufgehoben. Unter freiem Himmel könnt ihr dort am Samstag ab 19 Uhr feiern. DJ Alfredo Amore und DJ Sad Sir sorgen für die musikalische Atmosphäre. Der Eintritt ist kostenlos.