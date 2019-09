Perkins Park

Für alle, die noch nicht volljährig sind, aber zum Start ins neue Schul- oder Ausbildungsjahr nochmal ordentlich die Sau rauslassen wollen, empfehlen wir am Freitag die Oberstufenparty im Perkins Park. Dj Rell versorgt euch dort schon ab 19 Uhr mit Hip-Hop, R&B und Mixed Music. Für sieben Euro seid ihr dabei.

Climax

Im Climax wird es diesen Freitag musikalisch etwas vielseitiger als sonst. Bei der "Danse Avec Moi" Party schwingt ihr das Tanzbein zu House, Techno, Soul, Funk und Afro. Esther Silex, Mary und Chamelio 3000 stehen für euch ab 23 Uhr an dern Turntables.

OneTableClub

Wer ganz verrückt unterwegs ist und sich schon einmal auf den bald beginnenden Wasen einstimmen will, der schaut am besten im OneTableClub vorbei. Da ist am Freitag nämlich Schlagerparty. Ab 23 Uhr schallen also Helene Fischer, Wolfgang Petry und Co. über die Tanzfläche.

Samstag

Proton

Euren Booty könnt ihr am Samstagabend richtig gut im Proton shaken. Dort passt sich die Party nämlich dem Wetter an - es wird richtig heiß! Bei "We Love raggaeton XXL" sind "The Recognize mit ihrer Single "Sin Duda" als Live-Act zu Gast und heizen ordentlich ein.

Die Veranstaltung wird als größtes Raggaeton-Event Baden-Württembergs angepriesen, klingt also nach einem guten Abend.

Schräglage

Recht regulär geht es dieses Wochenende in der Schräglage zu. Bei der etablierten Faded Party am Samstag weiß man aber, dass man sich auf gute Stimmung und geile Musik verlassen kann. DJ Jay South und DJ G-Ø sorgen für die nötigen Hip-Hop-Vibes und ab geht die Post. Um 23 Uhr öffnen die Türen.

Havanna

In der Havanna Bar steigt wieder einmal die "Fiesta Latina". Wer also auf südländische Musik, leckere Cocktails und gut gelaunte, lockere Menschen steht, ist hier mit Sicherheit nicht falsch aufgehoben.

Egal wo es euch hintreibt und was ihr unternehmt. Lasst es krachen und genießt das Wochenende! Und solltet ihr es doch etwas übertrieben haben, bekommt ihr von uns selbstverständlich die besten Tipps gegen Kater.