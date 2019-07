Perkins Park

Auf dem Killesberg werden gleich zwei Party-Reihen kombiniert. 90er Party meets Puls Party. DJ Choice und DJ Timo legen für euch eine bunte Mischung aus 90ern, Hip-Hop und House auf. Für 10 Euro seid ihr ab 21 Uhr dabei.

Pure

Die Glow-Party ist inzwischen schon ein klassiker am letzten Freitag im Monat. Mit spezieller UV-Dekoration wird die Location zum Leuchten gebracht. Auch preislich macht die Party einiges her. Der Eintritt ist frei und bis 23 Uhr gibt es Special-Angebote auf viele Getränke. Als DJs heizen euch Vietdee und Sabo ein.

Climax

Passend zum CSD steigt im Climax am Freitag die "Queer Night". Wie gewohnt wird ab 23 Uhr House und Dance aus den Boxen dröhnen. An den Turntables stehen Douglas de Almeida & Crew, Whitney Weiss, Jaye Ward und Hausbois .

Samstag

White Noise

Für alle, die am Samstag sowieso auf der CSD-Parade unterwegs sind oder allgemein die Bewegung feiern, steigt abends im White Noise in der Eberhardstraße die perfekte Party. Ab 22 Uhr heißt es "Lovepop CSD Edition". Musikalisch könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. DJane Nicination, DJ NT, DJ Marco Bastone und DJ Martin Rapp spielen von Hip-Hop über Indie und Dance bis Electro so gut wie alles, was in der Szene angesagt ist. An der Abendkasse gibt es Tickets für 15 Euro.

LKA Longhorn

Alle Rock- und Metall-Fans werden ihren Party-Spot wohl eher im LKA finden. Dort steigt diesen Samstag die Rock-Nacht. Ab 22 Uhr dürfen ordentlich die Haare geschwungen werden. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Schräglage

Zum Abschluss haben wir natürlich noch einen gewohnten Tip für alle, die am liebsten auf fette Hip-Hop-Beats abfeiern. In der Schräglage steigt die allseits beliebte Monkey Businnes Party. Diesmal stehen Yeni Twinz, Pretty Boy und The Kut an den Plattenspielern. Um 23 Uhr öffnen die Tore.