Wagenhallen

Wer noch keine Urlaubspläne hat, kann am Freitag Urlaub vor der Haustüre verbringen. In den Wagenhallen in Stuttgart-Wangen steigt das "Hallo Stuttgart! Festival". Vier DJs werden euch mit Raggae und feinster Karibik-Mucke einen tollen Abend bescheren. "Dowdelin" aus Frankreich, sowie die deutschen Künstler "Jahcoustix", "More Colours" und "Sound of Gambia" verleihen der Veranstaltung einen Multi-Kulti-Flair.

Tickets kosten 7 Euro im Vorverkauf und 5 Euro an der Abendkasse, dort allerdings ohne inklusives VVS-Ticket.

Kowalski

Die Partyreihe Deeper! feiert erneut Sommerfest. Mit dabei sind keine geringeren als die Local Heroes Leif Müller, Niklas Ibach und Jakob Mäder. Los geht's ab 23:45 Uhr.

Kellerklub

Im Kellerklub treffen am Freitagabend Indie und Hip-Hop aufeinander. Beim "Indie vs Hiphop Special 90/2000er" kommt vor allem die Generation, die einige Jahre vor der Jahrtausendwende geboren wurde, voll auf ihre Kosten. Um 23 Uhr öffnen die Tore.

Samstag

Schräglage

"The Cartwheel Project" hat sich mit der Schräglage zusammengetan, um den Release ihrer neuen Klamottenkollektion gebührend zu feiern. Es wird exklusive Promo Shirts, Towels, Polaroids und ähnliches geben und natürlich Black Music laufen. Wer dabei sein will, kommt ab 23 Uhr rein.

Pure

Im Pure in der Friedrichstraße steigt wie jeden Samstag die Vibes-Party. Feinste Hip-Hop- und R&B-Tunes sorgen für exzessive Partystimmung. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei. Außerdem gibt es bis dahin Getränkespecials.

Climax

Alle Liebhaber der elektronischen Musik kommen am Samstag im Climax auf ihre Kosten. Bei der Sommernachts-Traumraum-Party stehen die DJs Clochard, Brünemann & Hehner, Glebo & Arg In, Michael "Clash" Gottschalk und Patrick Zigon an den Turntables und heizen euch ein.