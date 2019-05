Freitag

Universum

Das Universum am Charlottenplatz bietet fast jede Woche Konzerte mit tollen Bands. Diesen Freitag sind die Punk-Rocker "Normahl" am Start. Los geht es um 20 Uhr.

Climax

Bei der Eventreihe "It's Ours" sind am Samstag die beiden internationalen DJ-Größen Ray Okpara und Sascha Dive zu Gast. Aus den Boxen dröhnt dann hochwertige Techno und House-Musik.

Mono

Im Mono steht am Freitag eine musikalische Zeitreise auf dem Programm. Bei der "5th Mono Friday Party" läuft jegliche Musik aus den vergangenen fünf Jahrzehnten, also so gut wie alles. Die Party steigt ab 22 Uhr.

Samstag

Kesselfestival auf dem Wasen

Das Line Up am ersten der beiden Fetsival-Tage hat es schon in sich. Fans jeder Musikrichtung kommen auf ihre Kosten. Ab 21 Uhr feiert ihr gemeinsam mit Rap-Ikone Sammy Deluxe, zuvor heizen bereits Antiheld, Granada, Maximo Park und Left Boy ordentlich ein. Auf der DJ Bühne sind mit dem Duo "Kraut & Rüben" sowie "HÄNSN" zwei aufstrebende Künstler am Start. Wir werden natürlich auch vor Ort sein.

Am Sonntag geht es dann hochkarätig weiter, wenn Max Giesinger, Namika, Wanda, Tom Gregory und Megaloh auf der Hauptbühne spielen.

Goldmark's

Bei dem Wetter lohnt sich mit Sicherheit auch ein Besuch im Goldmark's, denn dort ist Biergarten-Party-Zeit. Ab 19:01 Uhr ist er geöffnet. Eintritt müsst ihr keinen zahlen. Ab 21 Uhr legen dann DJ Sad Sir und Der Bru Alternative-Rock und Punk auf.

Pure

Im Pure regieren wieder einmal die "Vibes". Die beliebte Party-Reihe lockt jedes Wochenende viele junge Leute in den Klub. Diesen Samstag legen ab 21 Uhr DJ VietDee und DJ Harena auf. Bis 23 Uhr gibt es eine Happy Hour mit vergünstigten Getränken.

Egal, was ihr macht, lasst es ordentlich krachen und genießt eure Zeit.

