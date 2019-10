Freitag

Perkins Park

Alle Schüler und die, die noch keine 18 Jahre alt sind, können es diesen Freitag am besten im Perkins Park auf dem Killesberg krachen lassen, denn dort steigt schon ab 19 Uhr die Oberstufenparty. Natürlich sind auch alle anderen eingeladen. Für die, die noch nicht volljährig sind, gilt allerdings: Keine Verlängerung nach 0 Uhr möglich.

Das Special an diesem Abend: Im ganzen Club sind Süßigkeiten verteilt und zwei Candy-Girls versorgen euch zusätzlich mit der nötigen Zucker-Ration für den Abend. Musikalisch läuft querbeet alles, was gerade so angesagt ist.

Mono

YEAHO - Das ist das Motto am Freitag im Mono. Im Detail heißt das: Es laufen die besten und schrecklichsten Hits der berühmten "Bravo Hits"-CDs von Bravo Hits 1 bis heute. Die Coco Jamboo Party Crew lässt es gemeinsam mit euch ab 22 Uhr krachen.

Climax

Viele schwäbische Electro-Fans wird es am Wochenende wieder ins Climax treiben, denn dort steigt die Swabia Electronica Party. Die DJs LDS, Morri, Domenico Mazza und David Rentz stehen an den Turntables und spielen feinsten Minimal-, Techno- und Detroit House-Sound. Los geht's in der Calwer Straße um 23 Uhr.

Samstag

Proton

Fetter Hip-Hop, genauer gesagt Deutschrap ist am Samstag im Proton in der Königstraße angesagt. Bei der "Deutschrap Quartier"-Party läuft von Raf Camora über Bause und Summer Cem bis Kontra K alles was das Herz begehrt.

Außerdem gibt es einige nice Specials. Für die ersten 100 Gäste gibt es 100 Bier for free. Außerdem kommen die Mädels von 23 Uhr bis 23:30 Uhr kostenlos rein.

Boa

Die Boa könnte vor allem für alle Wasengänger die richtige Anlaufstelle sein, denn hier findet die After-Wasen-Party statt. Egal ob in Dirndl und Lederhose oder nicht, hier wird die Hütte brennen. Musikalisch tanz ihr so Mixed Music und Party-Klassikern. Ab 23 Uhr werden die Boxen aufgedreht.

Pure

In der Friedrichstraße steigt die bekannte und beliebte "Me & My Crew Party". Das bedeutet: Abfeiern zu Hip-Hop und RnB, freier Eintritt bis 23 Uhr, eine Flasche Prosecco für alle Mädels, die im Dreiergespann kommen.

Egal wo es euch hinverschlägt, tut nichts, was wir nicht auch tun würden und habt ein richtig starkes Wochenende!