Kowalski

Wie gewohnt gibt es im Kowalski feinsten Electro-Sound auf die Ohren. Diesen Freitag ist mit Aka Aka ein Star-Duo der deutschen und internationalen Techno-Szene zu Gast bei der "Deeper Party". Die beiden werden die Turntables ordentlich zum Glühen bringen. Unterstützt werden sie von Resident-DJ Marius Lehnert. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Perkins Park

Auf dem Killesberg gibt es am Freitagabend die krassesten Hits der 90er auf die Ohren. Von den Spice Girls bis Rednex ist alles dabei. Los geht's um 21 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

People Club

Am Stuttgarter Rathaus könnt ihr den Abend gleich in zwei Locations verbringen. Um 20 Uhr geht es im Tatti mit Aperitiven und dem Tatti X People-Sound los. Gegen später wird dann im People Club nebenan ordentlich abgefeiert. DJ 80Cuz & Friends werden euch einheizen.

Samstag:

International Dance Camp Festival

In der Volkshochschule am Rotebühlplatz findet bereits die ganze Woche das IDCF statt. Berühmte Choreographen sind in der Stadt und bieten Workshops an. Am Samstagabend steigt ab 18 Uhr an der VHS ein großes Dance-Battle, bei dem es bis zu 500 Euro zu gewinnen gibt.

Danach startet ab 21:30 Uhr dann die große Aftershow-Party in der Robert Bosch Halle. DJ Famye steht an den Turntables. Für alle Teilnehmer des IDCF ist der Eintritt frei. Alle anderen zahlen 5 Euro.

Pure

Die Samstage im April stehen im Pure ganz unter dem Motto "Vibes". Mit heißem Hip-Hop, R&B und Black-Music-Sound tanzt ihr durch die Nacht. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei. Bis dahin gibt es außerdem Bier für 3 Euro und Shots für 2 Euro.

Freund & Kupferstecher

Ein Schmankerl für alle Deutsch-Rap-Fans gibt es am Samstagabend in der Schräglagem Freund & Kupferstecher. Ab 20 Uhr startet das Konzert des Augsburger Hip-Hopers eRRdeKa, der gerade mit seiner "Le Tour de l'Amour" durch Deutschland reist. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es noch ab 24,50 Euro.

LKA Longhorn

Im LKA Longhorn in Stuttgart Wangen kommen alle Rocker am Samstag auf ihre Kosten. Ab 22 Uhr startet die Rocknacht mit den DJs Bosporus Roka und Phil Lo. Hardrock und Metal von den 90ern bis heute werden euch eine unvergessliche Nacht bescheren. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Egal, wo es euch hintreibt - habt Spaß und lasst es ordentlich krachen!