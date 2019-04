: Party hard! Hier brennt am Wochenende in Stuttgart die Hütte

Kowalski

Wie gewohnt gibt es im Kowalski feinsten Electro-Sound auf die Ohren. Diesen Freitag ist mit Dominik Eulberg ein Star in Sachen Minimal zu Gast bei der "Discotronic Night". Er wird die Turntables zum Glühen bringen. Unterstützt wird er von Resident-DJ Marius Lehnert. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Pure Club

Am zweiten Freitag im Monat heißt es im Pure Club: Feiert die Freundschaft! Bei der "Me & my Crew Party" läuft das Beste von Hip-Hop, R'n'B und Urban Beats. Das bedeutet kostenlosen Eintritt und Happy Hour bis 23 Uhr.

via GIPHY

Penthouse

Im Penthouse kommen am Freitag vor allem die Mädels auf ihre Kosten. Jede Lady bekommt bis 0 Uhr einen Freiverzehrgutschein über 20 Euro, der die ganze Nacht gilt. Wer dazu noch Lust auf Black und Latin Music hat, sollte sich nach Feuerbach begeben.

Samstag:

7Grad

Samstags geht es im 7Grad an der Theo schon ab 21 Uhr los. Bis 23 Uhr zahlt ihr nichts für den Eintritt und genießt außerdem Happy-Hour-Specials.

Schräglage

Ein Schmankerl für alle Deutsch-Rap-Fans gibt es am Samstagabend in der Schräglage. Ab 20 Uhr startet das Konzert von Kurdo, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es noch für 27,10 Euro.

Allerbeste Club

Im Allerbeste Club heißt die magische Zahl am Samstagabend wieder einmal 3. Von 20 Uhr bis 0 Uhr kosten alle Getränke nur 3 Euro. Außerdem kommt ihr von 20 - 22 Uhr kostenlos rein. Wer früh kommt, feiert also günstiger.

Egal, wo es euch hintreibt - habt Spaß, lasst es krachen, aber treibt es nicht zu bunt!