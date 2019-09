Der bereits mehrfach ausgezeichnete Mehrspieler-Ego-Shooter von Blizzard Entertainment erscheint am 15. Oktober auf der Switch. Der Trailer lässt auf eine sehr starke Grafik und cooles Spielgefühl mit einer Vielzahl an Figuren hoffen. Sollte Overwatch annähernd seinem Ruf gerecht werden, kommt hier ein ganz heißes Spiel für den Herbst.

Luigi's Mansion 3

Der Zwillingsbruder von Super Mario bekommt sein nächstes eigenes Spiel. Der Schnauzbartträger wandert dabei durch viele unerforschte Etagen eines Spukhotels, die jeweils unterschiedlich designt sind. Mal trifft man auf eine ägyptische Pyramide, mal auf eine Tanzfläche.

So unterschiedlich die Ebenen sind, so unterschiedlich sind auch die Herausforderungen für Geisterjäger Luigi. Eine neue Attraktion ist der Polterpark, in dem man im Party-Modus in Teams gegeneinander antreten kann. Klingt spaßig. Die Mansion öffnet ihre Toren pünktlich zu Halloween, also am 31. Oktober.

Neue DLC-Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate

Für das äußerst beliebte Spiel Super Smash Bros. gibt es neue Kämpfer-Pakete. Diese müssen allerdings zusätzlich gekauft werden. Insgesamt gibt es fünf Kämpfer aus anderen bekannten Spielen im Fighters-Pass, die ihr dem Spiel für 24,99 Euro hinzufügen könnt. Den vierten Kämpfer gab Nintendo nun bekannt - es ist Terry Bogard aus den "Fatal Fury"-Spielen. Er ist ab November erhältlich.

Darüber hinaus verkündete Nintendo im Video feierlich, dass es nicht bei diesen fünf Kämpfern bleiben wird, sondern bereits an weiteren DLC-Kämpfern gearbeitet wird. Wir sind gespannt.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Zelda ist ein absoluter Klassiker. Wie schon so oft, geht es auch im neuen Teil darum, den Windfisch auf der Insel ausfindig zu machen, der scheinbar alle Fragen beantwortet. Auf dem Weg dorthin erlebt ihr mit Link so einige Abenteuer.

Die ersten Bilder sind definitiv vielversprechend und ihr müsst nicht mehr lange warten. Das Game erscheint bereits am 20. September für die Switch.

Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen

2020 machen die Olympischen Sommerspiele in Tokio halt. Zeit also für die nächste Version des Mario und Sonic Klassikers. Dieses Mal sind mehr als 20 Wettbewerbe spielbar. Das eigentlich Highlight sind aber die neuen Disziplinen im Retro-Style.

Richtig schön verpixelt und zweidimensional könnt ihr euch in zehn Wettkämpfen messen. Darüber hinaus wird es neue Minispiele, sowie einen Story-Modus geben, in dem sich Mario, Sonic, Bowser und Toad aus einem alten Videospiel befreien müssen. Die Vorfreude steigt! Am 8. November kommt das Game in die Regale.

Diese fünf Neuheiten sind noch lange nicht alles. Schaut euch hier das komplette Nintendo-Direct-Video an, um alle Infos zu bekommen.