Schon beim ersten Schritt in die extra zum Produzieren angemietete Wohnung in der Nähe von Mannheim riecht man die Wasserpfeifendämpfe und ich werde auch sofort eingeladen, die Shisha zu testen. Man merkt den beiden Kumpels Timo Schulz und Simon Bechtold an: Sie fühlen sich wohl in ihrem zweiten Zuhause. Zum Glück, denn hier verbringen sie fast genauso viel Zeit wie daheim, in der Arbeit oder in der Hochschule.