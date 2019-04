Stuttgart - Die Sonne scheint und in der Luft liegt der Geruch von Grillfleisch – mhm – Grillfleisch. Dieses fabelhafte Frühlingswetter bietet die Möglichkeit mal wieder der Lieblingsbeschäftigung der Deutschen nachzukommen: Grillen! Aber - oh no! – ihr habt kein Grillfleisch zur Hand? Wer konnte denn auch wissen, dass ihr am Wochenende grillen werdet?