Auch abseits des Fußballs schlägt das Herz der in Miami geborenen Scarlet eher für die Stadt am Rhein als die Stadt im Kessel. "Ich liebe die Leute in Köln. Nirgendwo in Deutschland sind die Leute wie dort, die Deutschen sind immer so angespannt, nur in Köln nicht", schwärmt die Blondine, die in Köln Sportmanagement studiert. Aber was liebt sie eigentlich an Stuttgart? "Na Luca", gesteht sie schüchtern.

Der Liebe wegen nach Stuttgart ziehen, wäre für sie deshalb kein Problem: "Letztes Jahr nach dem Abi wollte ich eigentlich schon nach Stuttgart kommen, aber nach dem ersten Jahr U19 wollte Luca eventuell weg vom VfB." Das Studium wurde also in Köln begonnen und für den Nachwuchskicker lief es beim VfB besser. Allerdings hängt man als junges Talent immer ein wenig in der Luft, und die Freundin gleich mit, erklärt uns Scarlet im Gespräch nach einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. "Es war eine Zeit lang unklar, wie es sich entwickelt, weil auch ein anderer Verein an Luca interessiert war. Jetzt wo sich das mit dem VfB gefestigt hat, kann ich nicht mehr wechseln. Ich habe eine Partnerhochschule in Stuttgart, kann aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt wechseln und der ist jetzt vorbei."

Auch beruflich möchte Scarlet in Zukunft dem Sport treu bleiben und betreibt seit März mit zwei anderen eine Beratungsagentur. "Es gibt in Deutschland nur eine einzige Spielerberaterin", erklärt die Expertin und verrät, dass man als junge Frau zunächst wenig auf Verständnis trifft. "Viele denken dann 'Ach, das ist ja nur ein Mädchen'". Das hat ihren Ehrgeiz mit der Agentur geweckt. "Wir haben noch keinen Gomez, aber es läuft gut".