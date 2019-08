Rems-Murr-Kreis Hohe Flammen schlagen aus Lagerhalle in Remshalden – Fenster müssen zu bleiben

Aufregung am Freitagmorgen in Remshalden-Grunbach. Dort brach kurz vor 6 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.