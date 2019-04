Im NEWS711-Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Scorpions, Erwin Schmidt, ist vor allem Stolz und Freude spürbar. „Wir finden es ziemlich geil, dass er es geschafft hat. Der gesamte Klub freut sich aufrichtig für Jakob“, sagt Schmidt.

Für den Stuttgarter Verein, der in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt in der German Football League (GFL) zittern musste, bringt die tolle Nachricht aber auch noch weitere Vorteile. Schmidt spricht von „super Prestige“ und der Chance auf einen „Recruiting-Effekt, um den Hype und junge Talente nach Stuttgart zu bringen“.

Der Durchbruch von Jakob Johnson ist auch ein Ausrufezeichen für die herausragende Jugendarbeit der Scorpions.

Noch ist Johnson nicht ganz am Ziel NFL angekommen. Der Tight End und Fullback wird die Vorbereitungsphase mit Tom Brady und den Stars der Patriots zwar absolvieren, es entscheidet sich allerdings erst am 31. August, ob er es auch in den finalen 53-Mann-Kader für die neue Saison schafft.

Wie stehen also die NFL-Chancen des Stuttgarters?

„Das ist ein Traum von unzähligen Jungs und nicht einmal ein Prozent davon schafft es am Ende in die NFL“, sagt Schmidt. „Er hat jetzt die Möglichkeit, nach den Sternen zu greifen und tut auch extrem viel abseits des Platzes dafür.“

Neben seiner starken Athletik und Physis sieht der Scorpions-Vorstand vor allem die langjährige College Erfahrung Johnsons als großen Vorteil. „Jakob weiß, was es heißt, in einem renommierten amerikanischen Football-Programm zu arbeiten, denn er hat vier Jahre in Tennessee an einem hochkarätigen College gespielt. Er weiß, welche Erwartungen an ihn gelegt werden und wie seine Einstellung sein muss.“

Auf dem Feld ist Johnson ein absoluter Führungsspieler und toller Charakter.

„Wenn er in den Raum kommt, leuchtet der gesamte Raum und man nimmt ihn und seine Aura sofort wahr. Gefühlt spielen alle bei 110 oder 120 Prozent, wenn sie mit ihm auf dem Feld stehen. Er macht die Leute um ihn herum besser, ein echter Leader. Das ist wie Windschatten beim Fahrradrennen, das ist der Wahnsinn“, lobt ihn Schmidt und betont vor allem seine Fairness: „Er dominiert auf dem Feld, hilft seinem Gegenspieler im gleichen Moment nach dem Tackle/Block aber auch auf die Beine oder klopft ihm auf die Schulter.“

Vor allem die herausragende Persönlichkeit und die deutschen Tugenden von Johnson stimmen Schmidt optimistisch, dass sich der Ex-Scorpion im harten NFL-Geschäft durchsetzen kann. „Den Vorteil, den ich sehe, ist, dass er am Boden geblieben ist. Er ist hier aufgewachsen und bringt die deutsche Arbeitsmoral mit. Er ist fleißig, arbeitet an sich, nutzt die Chance jeden Tag und sieht sie nicht als selbstverständlich an“, so Schmidt.

Sollte es trotz allem am Ende nicht klappen, hat Johnson schon einen Plan B bereit.

Auch das zeichnet den 24-Jährigen aus. Er ist nicht nur ein Sport-Talent, sondern auch intelligent und ein guter Schüler. In seiner College-Zeit hat er sich mit einem guten Uni-Abschluss in Kinesiology ein mögliches zweites Standbein geschaffen.

So könnte Plan B letztendlich auch den Stuttgart Scorpions wieder zum Glück verhelfen. Im Verein fiebert im Moment wohl jeder mit, dass das Eigengewächs den Sprung auf die große Bühne schafft. Sollte das jedoch nicht gelingen, wäre auch eine Rückkehr nach Stuttgart denkbar.

„Tür und Tor stehen natürlich jederzeit sperrangelweit offen. Ich freue mich, behaupten zu dürfen, dass er sich mit der Landeshauptstadt und den Scorpions identifiziert. Ich hoffe, dass er, sollte es mit der NFL nicht klappen, Mediziner wird, seinen Doktor macht, an der Uniklinik arbeitet und noch weiter für die Scorpions spielt“, so Schmidt.

Egal wie es ausgeht, stehen die Aussichten für alle Stuttgarter Football-Fans also sehr gut.