Infiziert vom Fight Fever

Schnell war die Begeisterung von Daniel für den Sport geweckt: "Beim MMA hat mich die Vielseitigkeit gereizt. Durch diese Vielseitigkeit habe ich das Gefühl, immer weiterzukommen." Stillstand ist für den 27-Jährigen ohnehin keine Option. Mit 17 Jahren hat er bei der Polizei eine Ausbildung angefangen, wechselte später zum SEK und gab den Job später auf, um sich voll auf sein Gym "Fight Fever" zu konzentrieren und weiter zu kämpfen. Gleichzeitig begann er Coachings und Vorträge in Sachen Mindset zu geben. Die Einstellung und der Sport gehören für den Schwaben schließlich eng zusammen und der Sport verleiht mentale Stärke.

Freiheit statt Sicherheit

Der Job bei der Polizei ließ sich nicht mit der Arbeit im Gym und als Coach vereinen und Daniel hat sich entschieden, der Polizei den Rücken zu kehren. "Ich habe mich für Freiheit, statt Sicherheit entschieden", weiß Daniel. Der mutige Schritt hat sich gelohnt, den das Business nahm schnell Fahrt auf.

Anfangs dachte er nicht daran, in das Oktagon zu steigen

In Sachen MMA dachte Daniel zunächst nicht daran, auch wirklich in den Ring zu steigen, zu groß war der Respekt vor dem Kampf. Erst nachdem er durch eine Herzmuskelentzündung eine Weile aussetzen musste, entschied er sich um und im Januar 2014 stand dann der erste Kampf an. "Ich war zwar aufgeregt, aber die Vorfreude auf das Match war riesig". Diese gute Stimmung sollte sich bestätigen. "Mich hat sofort der Virus, das Fieber gepackt", schwärmt Daniel, dessen Gym passenderweise auch Fight Fever heißt. Sogar den Meisterschaftstitel konnte sich der ehrgeizige 28-Jährige bereits sichern.

Auch wenn es nicht so aussieht, MMA ist Teamsport

Am Wochenende in Stuttgart wird Daniel nicht selbst in das Oktagon steigen. Er wird demnächst Vater, intensives Training ist darum aktuell nicht drin, die aktive Karriere auf nächstes Jahr verschoben. Seinen Schützling Wladimir Holodenko wird er dennoch tatkräftig unterstützen. "Auch wenn man im Ring alleine steht, gewinnt ja irgendwie das ganze Team zusammen", erklärt der Coach.

Darin liegt auch der Vorteil gegenüber anderen Sportarten. "Wenn man mal einen Durchhänger hat, dann wird man vom ganzen Team gepusht und unterstützt", erklärt der Sportler den Zusammenhalt im Ring. Aber was sollte man denn mitbringen, wenn man sich selbst einmal in Sachen MMA versuchen möchte? "Da reicht der der Wille und die Motivation", ist Daniel sicher.