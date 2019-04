Seit letztem Jahr ist auch ihr Bruder im Kader der Nationalmannschaft. Das Talent scheint hier also in der Familie zu liegen. Der Weg zum Erfolg war allerdings hartes Training. "Ich fahre seit ich sechs Jahre alt bin Kunstrad", erklärt Viola. Das zehrt an den Kräften und Viola gibt zu, dass sie den Wettkampfsport nicht für immer machen möchte. "Aber ich brenne natürlich nach wie vor für den Sport", stellt sie klar.

Bisher gab es kaum Verletzungspech

Von Verletzungen blieb die Studentin der Ernährungsmedizin weitestgehend verschont: "Ich habe mir vor drei Jahren drei Mittelfußknochen gebrochen. Das war so die schlimmste Verletzung bisher." Dafür, dass sie den Sport seit fast 19 Jahren betreibt also eine ganz gute Quote. Der Weg zum Profisport verlief behutsam für die junge Frau. "Man macht immer mal kleinere Pokalturniere in der Gegend, die zum Beispiel auch in Stuttgart stattfinden", erklärt sie.

"Mit acht oder neun Jahren kann man dann zu einer Kadersichtung für den Landeskader", weiß Viola. Dort werden die Kinder auf Herz und Nieren geprüft: Koordination, Dehnfähigkeit und Fitness, alles zählt. "Die besten Kinder kommen in den Landeskader und qualifizieren sich über Wettkämpfe in die höheren Kader." Ab 15 Jahren ist dann eine Platzierung im Junioren-Kader der Nationalmannschaft möglich.

Bei einer Weltmeisterschaft sind auch schon mal mehrere Tausend Leute in der Halle, die alle gebannt auf die Kunstradfahrer schauen. "Das ist natürlich im Vorfeld auch mit großem Druck verbunden", gibt die Sportlerin zu. "Wenn man dann den Titel holt, ist das natürlich ein unbeschreibliches Gefühl und auch eine Belohnung für alles, was man geleistet hat", kommt sie ins schwärmen.

20 Stunden trainiert Viola in etwa pro Woche. Vor einer Meisterschaft wird weniger mit dem Rad trainiert, dafür bekommt die Studentin mentale Unterstützung. Außerdem wird versucht, die Wettkampfsituation nachzustellen. Das ist wichtig, denn Fehler werden im Turnier nicht verziehen. "Wenn ich einen Fehler mache, kann ich den nicht wieder gut machen", betont Viola. Hier kann nicht wie im Fußball wieder aufgeholt werden und die 30 Übungen, die vorgeführt werden, müssen sitzen. Natürlich ist man auch stolz, wenn Übungen gut klappen, für die man hart trainiert hat.

Aufmerksame Fernsehzuschauer konnten Viola auch schon beim Supertalent entdecken. "Ich wurde eingeladen und habe gedacht 'Warum nicht?'". Den Blick hinter die Kulissen hat sie genossen und auch die Gelegenheit, den Sport bekannter zu machen, nutzt sie natürlich gerne.

In diesem Jahr möchte Viola sich wieder für die WM qualifizieren und das ist gar nicht so einfach, denn es können nur zwei Fahrerinnen teilnehmen. Und die Talentdichte hier ist eng, das Niveau hoch. Vier nationale und internationale Titel wurden zuletzt an vier verschiedene Fahrerinnen aus Deutschland vergeben. "Das zeigt, dass wir alle uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern."

Vom Sport leben wäre toll

Wenn Viola sich wettkampftechnisch zur Ruhe setzt, möchte sie das Rad dennoch nicht an den Nagel hängen. "Von dem Sport leben zu können, das wäre schon ein Traum", schwärmt sie. Denn finanziell bleibt beim Kunstradfahren nicht viel Geld hängen. Darum absolviert sie auch verschiedene Auftritte und macht den Sport bekannter. Beim Familientag am Mercedes-Benz Museum wird sie vermutlich auch wieder zeigen, was sie auf dem Rad alles kann.

Anfragen bekommt die Studentin immer wieder, im Sommer beginnen aber erstmal die Wettkämpfe. "Da bin ich jetzt voll im Training", erklärt Viola. Wir wünschen natürlich viel Erfolg und drücken alle Daumen!