Riccardo: Absolut. Und vor allem war es eine riesige Überraschung. Denn ich wusste im Voraus gar nichts davon und habe quasi eine Laudatio auf mich selbst gehalten, bis im Umschlag bei der Gewinner-Verkündung dann plötzlich mein Name stand. Als dann auch noch ein wahnsinnig emotionaler Beitrag eingespielt wurde, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich wurde dafür ausgezeichnet ein Vorbild für Menschen zu sein – das ist die größte Ehre, die mir zuteil werden kann. Ich versuche jeden Tag Menschen zu inspirieren an sich selbst zu glauben, sich gut so zu fühlen wie sie sind und sich selbst mehr zu lieben als die Meinung anderer. Dass das jetzt mit dem Preis als „Idol of the Year“ honoriert wurde hat mich unfassbar gefreut.



Was macht für dich ein Idol aus?

Ein Idol ist für mich jemand, von dem ich etwas lernen kann. Der mich inspiriert, der mir Mut macht. Und all das versuche ich zu sein. Mal funktioniert das mit einem Tanz-Video auf einer öffentlichen Flughafen-Toilette, mal mit einem Selfie, das Mut zu Hässlichkeit beweist und mal Botschaft zum Thema Brustkrebs oder HIV. Ich möchte Inhalte vermitteln, die meinen Fans und anderen Menschen, die mich verfolgen, Mut machen sollen – die sie an die Hand nehmen auch wenn das Smartphone aus der Hand ist, ihnen zeigen, dass es ok ist anders zu sein und dass jeder einen Platz in der Gesellschaft hat. Und vor allem möchte ich meine Stimme nutzen und sie für sinnvolle Dinge einsetzen. Das kann der Kampf gegen HIV als Botschafter von Jugend gegen Aids sein, meine Arbeit mit JugendNotmail, einer Art Online-Kummerkasten oder eben meine Rolle als Gesicht von DKMSlife, einer Organisation, die Menschen mit Krebs Kraft schenkt.





Du kannst sehr herzlich über dich selbst lachen. Aber wann war dir das letzte Mal etwas peinlich?

In der Regel sind mir Dinge nicht so schnell peinlich. Ich bin eigentlich der Meinung, dass alles für etwas gut ist. Vielleicht würde ich manche Dinge nicht nochmal wiederholen, aber in der Regel habe ich alles in dem jeweiligen Moment genauso gefühlt, wie ich es getan habe. Wenn man allerdings andere Menschen fragt, vor allem im Hinblick auf meine Outfits, würde die Antwort vermutlich anders klingen (lacht).

Auf Instagram bist du oft sehr albern, kannst aber auch ernste Töne anschlagen und engagierst dich viel sozial. Woher kommt das?

Ich komme aus einer Kleinstadt im tiefsten Bayern, wo man als Junge mit einem Faible für Pailletten und Show-Kostüme natürlich aneckt. Und die Konsequenzen habe ich schon früh erleben müssen. Ich war selbst Opfer von Mobbing, habe lange meinen Platz in der Gesellschaft gesucht und mir war klar, dass ich unbedingt ein Star werden müsste, damit man mich für die Eigenschaften schätzt, für die ich im normalen Leben kritisiert würde. Dass ich meinen Traum jetzt leben darf, ist das schönste Gefühl überhaupt. Aber es bestärkt mich Tag für Tag noch mehr, mich für die Dinge einzusetzen, die mir am Herzen liegen. Und das sind Themen, die vom Kampf gegen HIV, Homophobie bis hin zu Mobbing reichen, aber eben auch Themen wie Krebs umfassen, der leider auch immer mal wieder Begleiter in meinem privaten Umfeld war.

Dürfen wir dich in Zukunft öfter im Fernsehen sehen?

Ganz bestimmt. Ich finde es toll, dass man sich durch die sozialen Medien selbst eine Stimme geben kann und bin stolz darauf, was ich in den letzten Jahren erreichen konnte. Mein Ziel war es aber nie ein Internet-Star zu sein. Mein Ziel war immer die große Bühne und die klassischen Medien. Dass ich schon jetzt eine eigene TV-Show habe, ein Bestseller Buch auf den Markt gebracht habe und so viel im Fernsehen machen darf, macht mich wahnsinnig stolz.

Was sind deine nächsten Projekte?

Ich arbeite aktuell an ein paar sehr spannenden Projekten für dieses Jahr mit ein paar schönen Überraschungen. Ich darf noch nicht darüber sprechen, bin mir aber sicher, dass darüber gesprochen werden wird (lacht).