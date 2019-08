Zum Radio kam die Moderatorin eher durch Zufall, obwohl sie schon damals auf dem Bauernhof die Morningshow gehört und die Moderatoren gefeiert hat. Nach dem Abi, dem obligatorischen Reisen und einem Sozialpraktikum ging es dann auch schon zu Antenne 1. "Ein Kumpel hat mir erzählt, dass die dort Praktikanten suchen. Das war die perfekte Steilvorlage. Ich war sofort begeistert und so on fire, dass ich nach den drei Monaten beim Tochtersender mein Volontariat absolvieren durfte", erklärt die 23-Jährige und strahlt: "Und plötzlich hat bigFM mich abgeworben."

Auch wenn Lola im Netz und im Radio mit ihrer großen Klappe auffällt, war sie am Anfang durchaus aufgeregt, wenn es "on air" ging.

"Nach ein paar Monaten ging es für mich schon in die Morningshow, ich wurde definitiv ins kalte Wasser geschmissen", denkt Lola zurück und verrät, dass sie nicht immer so cool am Mikrofon war. "Am Anfang war ich minimal selbstbewusst und maximal nervös. Aber mittlerweile ist es so gelernt wie Autofahren. Auch wenn ich nicht die beste Autofahrerin bin."

Beim Radio fühlt sich die gebürtige Rottweilerin pudelwohl, auch wenn sie sich einmal vorstellen könnte, beim Fernsehen zu arbeiten. "Aber erstmal möchte ich das Werkzeug der Sprache komplett beherrschen", so Lola. "Außerdem gibt es aktuell keine bessere Option als bigFM für mich. Ich darf hier meine Personality zeigen und uns wird kein Maulkorb angelegt. Das ist ein absolutes Privileg und diese Freiheit möchte ich nicht missen", stellt sie klar.

Instagram ist ein zweites Standbein, das man positiv nutzen sollte

Einen Maulkorb lässt sich die Brünette auch in den sozialen Medien nicht anlegen, wo sie gerne mal ihre Meinung öffentlich kundtut und sich für Feminismus und gegen Bodyshaming stark macht.

"Ich seh mich manchmal als große Schwester. Auch wenn ich viel Unfug in meinem Kopf habe, bin ich mir über meine Verantwortung bewusst und nutze das Sprachrohr. Aber ich nehme mich als Infaulenzerin nicht zu ernst und kann mit Glück behaupten, dass ich nicht auf Instagram angewiesen bin und noch einen richtigen Job habe", weiß Lola.

Stuttgart ist für Lola Heimat

Nach Stuttgart kam das Landkind Lola durch den Job beim Radio und hat seither ihr Herz an die Stadt verloren. Auf die Frage nach den Lieblingsplätzen fallen ihr darum gleich eine ganze Menge ein: "Das Teehaus finde ich klasse. Da hab ich auch einige Typ, die ich gedatet hab, mindestens einmal getroffen", lacht die Ex-Single. "Man hat dort einfach eine großartige Aussicht, für mich der tollste Platz in Stuttgart!"

Aber auch auf der Waldau und zum Sport im Schlossgarten treibt sich Lola gerne mal rum. Partytechnisch kann man sie eher beim "Hans im Glück"-Brunnen antreffen und auch der Marienplatz ist auch mit vielen Latte-Macchiato-Müttern ein echter Place to be. Pro-Tipp von Lola: "Erst in die Markthalle, lecker und vor allem unverpacktes Essen einkaufen. Dann zum Picknick ans Teehaus und Abends beim Hans im Glück feiern!" Schlaf wird ja eh überbewertet.