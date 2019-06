Eiskalte Filme schauen! Mit diesen Blockbustern erfrischen wir uns nämlich ordentlich!

1. The Revenant - Der Rückkehrer

Leonardo DiCaprio im Eis ist eigentlich ziemlich heiß, aber hey - es spielt immerhin im Eis!

Lest hier: 8 Gründe, warum wir den Sommer in Stuttgart gar nicht mal so gut finden

2. Ice Age

Egal, ob Ice Age 1 oder Ice Age 5, alle fünf Ice-Age-Filme kühlen eure Körpertemperatur auf mindestens coole 37 Grad runter. Und weil es eigentlich ein Kinderfilm ist, gönnt ihr euch vielleicht noch ein Eis am Stiel dazu.

3. Die Eisprinzen

Zwei Jungs in engem Outfit als Eiskunstläufer - mega witzig und eiskalt!

4. The Day after Tomorrow

Der Katastrophenfilm von Roland Emmerich ist aus dem Jahr 2004. Seinen Zweck erfüllt er trotz hohem Alter: Durch die globale Erwärmung droht im Film eine neue Eiszeit auf die Erde hereinzubrechen. Die eisigen Bilder und die Geschichte lenken gut von den kochenden Temperaturen in eurer Bude ab!

5. Snowpiercer

6. Happy Feet

Der Computeranimationsfilm "Happy Feet" spielt auf Eisschollen auf dem Pinguine rumhängen und kühlt die Körpertemperatur entsprechend runter. Die Story ist süß - ideal für einen Abend zu zweit auf der Couch!

7. Die Pinguine aus Madagascar

Wir alle kennen und lieben sie. Sie dürfen auf der Liste der Erfrischungsfilme natürlich nicht fehlen, obwohl viele Szenen im Film auch in einer heißen Wüste sind.

8. Die Eiskönigin - Völlig unverfroren

Alles in diesem Film dreht sich um Elsa die Schneekönigin, die in ihrem Eiskönigreich lebt. Passt also ideal zur Hitze und kühlt wunderbar ab beim Gucken.

9. Frozen

Heftiger Thriller! Drei Freunde bleiben mitten im Skigebiet in ihrem Lift hängen und kämpfen gegen die krasse Kälte an.

10. Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer

Last but not least, passt auch Game of Thrones ideal in die Reihe der erfrischenden - naja - Filme. Obwohl es sich dabei ja um eine HBO-Serie handelt. GoT spielt aber im Eis, wir könnnen euch die Serie nicht nicht empfehlen als "Abkühlungsfilm". Einschalten und mit John Schnee mitfiebern!

Und hier gibt es noch ein paar Lifehacks gegen die Hitze!